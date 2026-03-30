반복 수입식품 등 자동으로 심사·신고

식품의약품안전처는 '수입안전 전자심사24 (SAFE-i24)'가 경제협력개발기구(OECD) 공공혁신협의체(OPSI)에서 정부 혁신사례로 선정됐다고 30일 밝혔다.

경제협력개발기구(OECD) 공공혁신협의체(OPSI) 홈페이지에 소개된 식품의약품안전처의 '수입안전 전자심사 24' 사례. AD 원본보기 아이콘

OECD는 전 세계에 공공 분야 혁신 사례를 공유하고 혁신 문화를 확산하기 위해 OPSI를 출범하고 2011년부터 전 세계의 정부와 공공부문의 혁신 사례를 매년 조사 발굴해 우수사례를 선정하고 있다.

수입안전 전자심사24는 위해 발생 우려가 낮고 반복적으로 수입되는 식품 등을 자동으로 심사 및 신고 수리하도록 한 시스템으로, 처리시간이 크게 단축되고 업무시간 외에도 24시간 서류검사가 가능하게 됐다.

식약처는 2023년 9월부터 지난해까지 모든 수입식품과 위생용품(구강관리용품)을 자동 신고수리 대상으로 확대했으며, 지난해 약 12만건을 사람의 개입 없이 자동 신고 수리했다.

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식약처는 "이번 혁신 사례 지정이 우리나라 수입안전 관리 체계의 우수성을 전 세계에 알려 국제적 위상을 더욱 높이는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 디지털과 인공지능(AI)을 활용한 정부혁신을 적극적으로 추진해 국민이 안심할 수 있는 먹거리 환경을 조성하기 위해 지속해서 노력하겠다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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