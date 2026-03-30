부·울·경 거점대학과 협약



부산형 도시재생 체계 구축

부산도시공사가 경성대학교와 함께 부산형 도시재생사업 활성화를 위한 협력에 나선다.

부산도시공사(BMC, 신창호)는 국토교통부 도시재생 부·울·경 양성 사업단(경성대)과 상호협력 업무협약을 체결했다고 30일 전했다.

부산도시공사는 '2035 부산도시재생 전략계획'에 따라 광역 도시재생 지원기구로서 역할을 수행하고 있으며, 경성대학교는 국토교통부 도시재생 거점대학으로 선정돼 도시재생 전문인력 양성을 담당하고 있다.

이번 협약은 ▲도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법에 따른 사업 ▲부산광역시 도시재생 활성화 및 지원 조례 관련 사업 ▲부산형 도시재생 DB 구축 및 프로그램 협력 ▲맞춤형 교육 개발·운영 등 도시재생 전반에 걸친 협력체계 구축을 주요 내용으로 한다.

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두 기관은 이번 협력을 통해 도시재생 관련 데이터와 프로그램을 공유하고, 현장 중심의 전문 인력을 양성하는 등 부산형 도시재생사업의 체계적 추진 기반을 강화할 계획이다.

신창호 부산도시공사 사장은 "부산 도시재생의 컨트롤타워 역할을 수행하는 공사와 국토교통부 지정 거점대학 간 협력을 지속 확대하겠다"며 "이를 통해 부산형 도시재생사업이 보다 체계적으로 추진될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

부산도시공사가 국토교통부 도시재생 부·울·경 양성 사업단(경성대)과 업무협약을 체결하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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