설계·운영 전 과정 자체 기술로 구현



KT클라우드는 KT 클라우드 플랫폼의 클라우드 보안인증(CSAP)을 획득했다고 30일 밝혔다. KT클라우드는 이를 통해 멀티 AZ 기반 인프라를 바탕으로 공공 클라우드 시장 공략을 본격화한다는 계획이다.

CSAP는 클라우드 사업자가 국가나 공공기관에 서비스를 제공하기 위해 받아야 하는 보안 인증이다. KT 클라우드 플랫폼은 글로벌 표준 오픈소스 기술을 기반으로 플랫폼 설계부터 개발, 운영 등 전 과정을 자체 기술로 구현한 차세대 인프라 플랫폼이다. 이를 통해 플랫폼과 서비스를 클라우드 네이티브방식으로 내재화해 확장성과 안정성을 모두 확보했다.

KT클라우드는 KT 클라우드 플랫폼의 클라우드 보안인증(CSAP)을 획득했다고 30일 밝혔다. KT클라우드 AD 원본보기 아이콘

특히 클라우드 환경에서 애플리케이션 배포를 자동화하는 오픈소스 기술인 '쿠버네티스'를 기반으로 인프라 운영을 자동화·표준화하고, 서버(VM)와 컨테이너 환경을 하나의 플랫폼에서 통합 운영할 수 있도록 했다. 이를 통해 그래픽처리장치(GPU) 기반 AI 인프라와의 유기적인 연계와 통합이 가능하도록 했다.

여기에 멀티 리전 구조를 갖춰 서비스 연속성을 키웠다. 클라우드 서비스 전반에서 재해복구(DR)와 이중화 요구가 커지고 있어서다. 아울러 멀티 가용성 존 구조를 단계적으로 적용해 자체 데이터센터를 기반으로 서울-경북 간 멀티 리전과 서울 용산-목동 간 멀티 AZ 체계를 구축할 계획이다.

AI 플랫폼 및 외부 솔루션과의 연계를 통해 멀티 클라우드 환경에서 고객 요구에 최적화된 서비스를 제공할 수도 있게 됐다. 이를 통해 특정 벤더 종속성을 줄이고 비용 효율성과 기술 경쟁력을 강화할 것으로 기대된다는 설명이다.

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안재석 KT클라우드 기술본부장은 "KT 클라우드 플랫폼은 KT클라우드의 글로벌 수준 기술력을 바탕으로 고객 IT 환경을 클라우드 네이티브 구조로 전환하는 핵심 인프라"라며 "멀티 AZ 기반 고가용성 인프라를 통해 서비스 신뢰성을 높이고 고객의 안정적인 클라우드 운영을 지원하겠다"고 말했다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



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