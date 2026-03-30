한국기술혁신학회(KOTIS)의 '글로벌 심포지엄 2026'이 성황리에 마무리됐다. 이 자리는 한국 국가혁신시스템(K-NIS)의 역사적 궤적을 비판적 시각으로 성찰하고 미래 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

KOTIS는 최근 대전 국립중앙과학관 사이언스홀에서 '한국 국가혁신시스템에 대한 성찰과 탐색'을 주제로 열린 '글로벌 심포지엄 2026'이 성공적으로 마무리됐다고 30일 밝혔다.

'글로벌 심포지엄 2026'에 참석한 국내외 주요 인사가 행사를 마친 후 기념촬영을 하고 있다. 한국기술혁신학회 AD 원본보기 아이콘

이 자리에는 영국 서식스대 제레미 홀(Jeremy Hall) 교수, 사라 오트너(Sarah Otner) 교수, 폴 나이팅게일(Paul Nightingale) 교수, 장영하 교수, 맨체스터대 코넬리아 로슨(Cornelia Lawson) 교수, 보스턴대 벤자민 소바쿨(Benjamin Sovacool) 교수, 자호 허버트 이넥스 오마모케(Jaho-Herbert Inex Omamoke) 주한 나이지리아 대사대리 등 해외 인사와 한국기술혁신학회 권기석 회장, 국립중앙과학관 권석민 관장, STEPI 윤지웅 원장, 박동운 박사, 전남대 서일원 교수, 과학기술정보통신부 박상민 과장, 연구개발특구진흥재단 정희권 이사장 등 국내 혁신 연구자와 정책 실무자 100여명이 참석했다.

심포지엄은 권기석 회장의 개회사로 문을 열었다. 이어 기조 강연은 영국 서식스대 과학정책연구소(SPRU) 디렉터인 홀 교수가 맡았다. 홀 교수는 1966년 크리스 프리먼(Chris Freeman)이 설립한 SPRU의 60년 혁신 연구 유산을 짚으며, 현대 과학기술혁신(STI) 정책이 직면한 핵심 도전들을 제시했다.

특히 혁신이 문제를 해결함과 동시에 의도하지 않은 결과로 새로운 문제를 낳는 점을 지적하며, 사회과학의 비판적 사고로 혁신역량을 향상시키는 동시에 부정적인 영향은 최소화할 수 있다고 강조했다.

또 SPRU가 추진하는 '베넷 혁신 및 정책 가속화 연구소' 설립을 국가혁신시스템 정책이 지체되는 것을 극복하기 위한 방안의 예시로 소개하면서 글로벌 연구 협업으로 기후 변화 등 사회적 복합 난제를 해결하는 데 과학기술정책의 역량이 집중돼야 한다는 점을 어필했다.

'KOTIS 글로벌 심포지엄 2026' 포스터. 한국기술혁신학회 원본보기 아이콘

기조강연에 이어 국내외 혁신 전문가들은 복합적 위기 시대에 맞서는 한국 국가혁신시스템의 새로운 역할을 주제로 머리를 맞댔다. 복합적 위기 시대에 맞서는 한국 국가혁신시스템의 새로운 역할 논의에 초점이 맞춰진 것이다.

이 자리에서 STEPI 박동운 박사는 한국의 혁신시스템을 개발도상국에 전수하는 'K-Innovation' 사업을 소개하면서 캄보디아 사례를 대표 성과로 꼽았다. 현지 맥락에 맞춰 지식을 공유하고, 정책을 설계한 것이 주효했다는 설명도 곁들여졌다. 다만 ODA에 대한 국내외 인식변화와 개발도상국마다 각기 다른 전략이 필요한 점은 앞으로의 도전 과제로 언급됐다.

모든 세션이 끝난 후에는 권기석 한국기술혁신학회 회장이 좌장을 맡아 종합 라운드테이블을 진행했다. 종합 라운드테이블에서는 제레미 홀 교수는 교육 투자를 통한 인적 자본의 축적과 강한 직업윤리 문화를 한국 혁신의 가장 큰 성공 요인으로 꼽았다.

또 폴 나이팅게일 교수는 혁신 주체의 독립성 부족을 한국 시스템의 약점으로 지목해 정부 주도로 혁신을 추진하려는 방식이 혁신의 자율성을 제약할 수 있다는 점을 짚었다. 혁신의 지속성을 유지하기 위해선 공공연구원과 산업의 긴밀한 연계가 중요하며, 프로세스 자체의 혁신에도 힘써야 한다는 주문도 나왔다.

권기석 회장은 "심포지엄은 한국의 혁신시스템이 걸어온 길을 비판적 시각에서 점검하고, 미래의 복합적 도전에 맞설 수 있는 적응력과 회복력을 논의하는 학술적 소통의 장이 됐다"며 "심포지엄을 계기로 한국 혁신 연구가 세계적인 연구 공동체와 긴밀하게 연결돼 저성장·인구감소·지정학적 불안정 등 복합적 위기 상황에서 벗어날 해답의 실마리를 찾을 수 있길 바란다"고 말했다.

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한편 심포지엄은 국립한밭대 미래법정책연구소가 공동 주최하고, 과학기술정책연구원(STEPI)·연구개발특구진흥재단·경상대 과학기술정책학과·기술경영학과가 공동으로 후원해 열렸다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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