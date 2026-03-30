김부겸 대구시장 출마에 與 영남 공략 강화

민주당 '동진 정책' 가속화

국민의힘, 대구시장 내부 경선 잡음

경선 갈등에 지지층 균열 우려

더불어민주당이 6·3 지방선거를 앞두고 이른바 '동진(東進) 정책'을 본격화하는 가운데, 국민의힘은 여전히 내부 갈등을 봉합하지 못한 채 분열 양상을 이어가고 있다. 특히 보수의 핵심 지지 기반인 대구시장 선거에서조차 공천 갈등이 이어지면서 '핵심 지지층 균열' 우려가 커지는 분위기다.

30일 오전 김부겸 전 국무총리는 서울 여의도 국회 소통관에서 대구시장 출마를 공식 선언했다. 같은 날 오후 대구 중구 동성로 2·28 기념 중앙공원을 찾아 대구시민을 향한 현장 메시지도 낼 예정이다. 김 전 총리는 대구 수성갑에서 국회의원을 지낸 이력이 있는 만큼, 상징성과 파급력을 동시에 노린 카드로 평가된다.

정청래 더불어민주당 대표 역시 경북 의성·영덕, 경남 진주 등 영남 지역을 잇달아 방문하며 지원 사격에 나섰다. 당 지도부가 직접 '험지 공략'에 나서면서 동쪽 지역 기반을 넓히겠다는 의지를 분명히 한 것이다.

반면 국민의힘은 같은 시기 내부 갈등이 수면 위로 드러나며 대조적인 흐름을 보이고 있다. 공천 갈등이 장기화되면서 당 안팎에서는 선거를 앞두고 '적전분열' 양상이 심화되고 있다는 우려도 나온다.

국민의힘 6·3 지방선거 대구시장 경선 신청자들이 기념 촬영을 하고 있다. (사진 왼쪽부터) 최은석·추경호·윤재옥 의원, 주호영 국회부의장, 유영하 의원, 이재만 전 대구 동구청장, 이진숙 전 방송통신위원장, 홍석준 전 의원, 김한구 전 달성군 새마을협의회 감사. 이중 주 부의장과 이 전 위원장, 김 전 감사는 공천 심사 과정에서 컷오프됐다. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 오후 국민의힘 대구시장 예비후보 6명을 대상으로 첫 토론회가 열릴 예정이지만, 공천 과정에서 불거진 잡음으로 흥행 여부는 불투명하다는 평가가 나온다. 이날 토론회에는 유영하·윤재옥·최은석·추경호 의원과 이재만 전 대구 동구청장, 홍석준 전 의원 등 총 6명이 참여하며, 오후 6시부터 생중계될 예정이다.

하지만 경선 이전 컷오프 과정에서 불거진 갈등이 변수로 작용하고 있다. 유력 주자로 꼽혔던 주호영 국회부의장은 공천 배제에 반발해 효력정지 가처분 신청을 제기하며 무소속 출마 가능성까지 열어둔 상태다. 주 부의장이 실제 무소속 출마에 나설 경우, 대구 지역에서 보수 표심 분산은 불가피할 것이라는 관측이 나온다.

이날 주 부의장은 'KBS1라디오, 전격시사'에 출연해 "보수가 참패하고 궤멸된 원인은 과거부터 이어진 '공천 농단'에 있다"며 "선거 참패의 중요한 원인이 되는 이같은 악순환의 고리를 내가 나서서 끊겠다"고 말했다.

컷오프된 이진숙 전 방송통신위원장도 독자 행보를 이어가고 있다. 이 전 위원장은 최근 대구 삼성라이온즈파크를 찾아 '대구시장 이진숙'이라는 어깨띠를 두르고 유세에 나서는 등 사실상 선거운동을 지속하고 있다. 당 안팎에서는 두 인사 모두 무소속 출마 가능성을 배제할 수 없다는 전망이 제기된다.

민주당이 외연 확장에 나선 것과 달리, 국민의힘은 '서진(西進)'은 커녕 내부 정비에 발목이 잡힌 상태다. 이정현 공천관리위원장이 전남·광주 지역 출마 가능성을 시사했지만, 실제 선거 경쟁력 측면에서는 한계가 있다는 평가가 지배적이다. 이 공관위원장은 "공천이 마무리되는 대로 당이 필요로 하는 가장 어려운 곳에서 역할을 하겠다"고 밝혔지만, 상징성 이상의 확장 효과를 기대하기는 쉽지 않다는 분석이다.

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다만 선거 막판 변수는 여전히 남아 있다. 지지율이 수세에 몰릴 경우 보수층 결집이 재현될 가능성도 있다는 것이다. 국민의힘 한 중진 의원은 "과거 총선에서도 막판에 '민주당 견제론'이 작동하며 보수층이 결집했던 사례가 있다"며 "선거는 결국 마지막까지 가봐야 결과를 알 수 있다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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