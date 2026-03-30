DGIST와 MOU 체결…AI 공동연구소 설립

엘앤에프가 지역 산학 협력을 중심으로 대구 산업 경쟁력 강화와 미래 지역 인재 양성에 나선다. 연구기관 및 협력 기업과 함께 인공지능 전환(AX) 기반 산업의 혁신을 이끌고 지역 인재 육성과 미래 성장동력 창출을 통해 지속 가능한 상생 성장을 실현한다는 방침이다.

23일 열린 ‘지역산업 인공지능 전환을 위한 업무협약식’에서 엘앤에프와 4대 과기원 및 협력사 관계자들이 지역산업 인공지능 전환(AX)을 위한 업무협약(MOU) 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 엘앤에프 AD 원본보기 아이콘

엘앤에프는 지난 23일 대구경북과학기술원(DGIST)과 '지역산업 인공지능 전환(AX)을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다. 이날 카이스트 본원에서 개최된 협약식에는 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 4대 과학기술원 총장, 류승헌 엘앤에프 최고재무책임자(CFO) 등이 참석했다.

엘앤에프가 참여하는 'AX 공동연구소'는 4대 과기원과 분야별 AX 협력기업이 지역산업 AX 혁신을 위한 산업 현장의 난제를 함께 해결하는 개방형 연구 협력 모델이다. 과기원의 AI 인재·모델 개발 역량과 기업의 산업 데이터·실증 기반을 결합해 산업 AX 수요 기반 공동 연구를 진행하고 지역산업 AX 성과를 확산한다.

엘앤에프는 지난 1월 DGIST와 로봇·모빌리티 산업 AX 촉진을 위한 양자 간 업무 협약을 체결하고 공동 연구 조직 설립·운영, 상호 보유 기술의 AX 융합, AX 기술 개발 및 신뢰성 검증, 개발 기술의 현장 검증 및 상용화 촉진 등 핵심 분야에서 협력하기로 했다.

양 기관은 현재 AX 융합형 특화 연구 과제 발굴과 도메인 지식 교류를 진행 중이며, 향후 공동연구실 구축 및 전문 연구 조직 구성을 통해 협력을 본격화할 예정이다.

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허제홍 엘앤에프 대표이사는 "엘앤에프는 대구에 뿌리를 둔 기업으로서 AX 산학 협력, 지역 인재 중심 채용, 대규모 지역 투자 등을 통해 대구 산업 생태계와 함께 성장해 나가고 있다"며 "앞으로도 지역과의 상생 협력을 더욱 강화하며 대구 지역산업의 글로벌 경쟁력을 높이는 데 앞장서겠다"고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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