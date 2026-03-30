하모니움 교육 프로그램 2기 수료식·3기 입학식 개최

기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 149,700 전일대비 6,100 등락률 -3.92% 거래량 405,211 전일가 155,800 2026.03.30 10:51 기준 관련기사 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 는 28일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원 호텔에서 '하모니움 교육 프로그램' 2기 수료식 및 3기 입학식 행사인 '하모니 데이'를 개최했다고 30일 밝혔다. '하모니움'은 국내 다문화 청소년의 사회·경제적 자립 지원 및 다문화 수용성 향상을 위해 기아가 2024년부터 진행 중인 사회공헌 사업이다.

기아는 28일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원 호텔에서 '하모니움 교육 프로그램' 2기 수료식 및 3기 입학식 행사인 '하모니 데이'를 개최했다고 30일 밝혔다. 기아 AD 원본보기 아이콘

기아는 다문화 청소년들의 진로 계획 수립에 도움을 주고 실제 직무 경험을 통한 취업 및 창업 역량 강화의 기회를 제공하기 위해 지난 해부터 하모니움 교육 프로그램을 연간 2회씩 운영 중이다. 다문화 청소년들의 선호 영역에 대한 전문가 자문을 통해 선정한 ▲IT ▲영상 ▲F&B ▲조경 4개 분야에 대한 특화 교육 및 직무 실습 기회를 제공한다.

과정 이수 후에는 소셜벤처들과 연계한 인턴십 프로그램, 기아 임직원이 들려주는 취업 특강, 오토랜드 견학 등 특별 프로그램을 통해 교육생들이 진로 계획을 보다 구체화할 수 있도록 돕는다.

원민경 성평등가족부 장관은 "좋은 일을 가슴으로 함께 준비해주신 기아에 진심으로 감사드린다"며 "이 자리에 모인 우리 모두가 함께 하모니를 이루며 살아가길 바라고, 그 시작점이 우리 하모니움 청소년이 될 거라 생각한다"고 격려했다.

기아는 올해부터 하모니움 교육 프로그램에 탈북 청소년을 대상으로 하는 교육 과정을 신설해 탈북 청소년의 자립 역량 강화를 지원한다는 목표다. 탈북 과정의 트라우마 치유를 위한 전문 심리 상담 프로그램을 함께 운영할 계획이다. 올해 교육 프로그램은 상반기와 하반기 각 25명의 다문화 청소년과 18명의 탈북 청소년을 대상으로 진행된다. 상반기는 4~8월까지, 하반기는 10월부터 내년 2월까지 운영된다.

AD

이덕현 기아 지속가능경영실장 상무는 "하모니 데이는 청소년들이 자신의 배경을 강점으로 승화시켜 성장해 나가는 모습을 확인하는 뜻깊은 자리"라며 "올해부터는 하모니움 지원 대상을 탈북 청소년까지 확대하여, 더 넓은 범위의 미래 세대가 건강한 사회 구성원으로 자립할 수 있도록 기아가 든든한 동반자가 되겠다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>