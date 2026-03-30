중기중앙회, 한-중 中企 간 경제협력 활성화 모색

중화전국공상업연합회와 업무협약(MOU) 체결

중소기업중앙회는 중화전국공상업연합회와 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

이날 협약식에는 중소기업중앙회 김기문 회장, 권혁홍 수석부회장, 이한욱·강동한 부회장을 비롯해 중화전국공상업연합회 가오윈룽 주석, 뤄 라이쥔 부주석 및 중국 업종별 상회 관계자 등이 참석했다.

중화전국공상업연합회는 1953년에 공산당 주도로 설립된 중국 최대 경제단체로 전국에 3252개의 공상업연합회 조직과 5만4000여개의 산하 및 연계 상공회의소를 보유하고 있다.

이번 협약을 통해 양 기관은 ▲중소기업 경쟁력 제고를 위한 우수 사례 공유 ▲양국 중소기업의 경제·무역 협력 확대 ▲각종 세미나, 포럼 등 교류 활성화에 협력하기로 했다.

김기문 중기중앙회장은 "중소기업의 대중국 수출액은 189억 달러로 중국은 최대 수출국이자 세계 최대 소비시장으로서 국내 내수시장 위축을 보완할 중요한 대안"이라며 "올해는 의료기기, 뷰티 등 약 200개 중소기업의 전시회 참가를 지원하는 등 중국 시장 진출을 적극 추진할 계획"이라고 말했다.

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김 회장은 이어 "지난 1월 정상외교를 계기로 한-중 관계가 개선되는 흐름이 민간차원의 실질적 성과로 이어질 수 있도록 중소기업의 중국 시장 진출 지원과 한-중 중소기업계 간 교류 협력을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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