재물손괴·주거침입·명예훼손 혐의

경기 의왕에서 '보복 대행' 범죄를 저지른 일당 3명이 경찰에 붙잡혔다. 보복 대행은 금전을 받는 대가로 남의 집 앞에 오물을 뿌리거나 낙서를 남기는 등 사적 테러를 벌이는 범죄를 의미한다.

30일 경기 의왕경찰서는 재물손괴, 주거침입, 명예훼손 혐의로 30대 A씨 등 3명에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

A씨 등은 지난 25일 오전 1시22분께 의왕시 내손동의 한 아파트 4층에서 피해자의 집 현관문에 인분을 뿌리고 래커칠한 혐의를 받는다. 이들은 또 피해자를 향한 명예훼손성 내용이 담긴 유인물 수십장을 곳곳에 뿌린 혐의도 있다.

경찰은 지난 28일 인천 송도의 주거지 등에서 A씨 등을 순차적으로 검거했다.

경찰 조사에서 A씨는 "돈이 필요한 상황에서 사회관계망서비스(SNS)에서 '급전이 필요하신 분'이라는 광고를 보고 연락을 했다"며 "이후 텔레그램을 통해 상선의 지시에 따라 범행한 것"이라고 진술했다.

A씨는 지인 2명을 끌어들여 범행에 가담시켰다. 다만 A씨는 상선에 대해서는 아는 바가 없다고 말했다.

A씨 등에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 이날 수원지법 안양지원에서 열릴 예정이다.

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심사 결과는 오후 늦게 나올 것으로 전망된다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



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