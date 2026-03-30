경자청, 글로벌 제조기업 유치 전략 점검



5만평 잔여부지 제조·모빌리티 유치 총력

부산진해경제구역의 노른자이자 마지막 '기회의 땅'이 외국인 투자자에게 손짓한다.

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)은 부산 강서구 미음지구 외국인투자지역의 투자유치 활성화를 위해 전략적 유치 활동을 강화하고 있다고 30일 알렸다.

미음 외국인투자지역은 부산항 신항과 인접한 제조 거점이다. 물류 인프라와 산업단지 네트워크를 기반으로 글로벌 생산과 수출에 적합한 입지를 갖췄다.

현재 단지에는 스위스 부르크하르트, 독일 윌로펌프·보쉬렉스로스, 스웨덴 회가내스, 오스트리아 가이스링거, 이탈리아 GS하이드로, 일본 하마이 등 7개 글로벌 기업이 입주해 있다. 유압기기, 펌프, 금속분말, 동력전달장치, 선박엔진부품, 특수가스밸브 등 첨단 제조 분야 생산이 이뤄지고 있다.

경자청은 입주 기업에 대해 조세 감면, 임대료 감면, 현금 지원, 행정 지원 등 다양한 투자 지원 제도를 운영한다. 일정 요건을 충족하면 관세와 지방세 감면이 가능하고 국·공유재산 장기 임대와 임대료 감면으로 초기 투자 부담을 낮출 수 있다. 투자와 고용 규모에 따라 현금 지원도 이뤄진다. 투자 상담부터 인허가, 입주까지 전 과정을 지원하는 원스톱 체계도 갖췄다.

단지 내 약 16만3000㎡(약 5만평) 규모 잔여 부지를 중심으로 첨단 제조업과 미래 모빌리티, 소재·부품·장비 산업 기업 유치에 나선다. 해외 투자설명회, 맞춤형 상담, 현장 소통 활동 등을 이어가고 있다.

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경자청은 현장을 찾아 입주기업 운영 상황과 산업단지 관리 상태를 점검하고 잔여 부지 활용과 투자유치 전략도 논의하고 있다. 투자환경 개선과 기업 지원 정책에 대한 의견도 수렴했다.

박성호 청장은 "미음 외국인투자지역은 우수한 입지와 산업 인프라를 갖춘 제조 거점"이라며 "글로벌 공급망 재편에 대응해 경쟁력 있는 투자 환경을 만들고 외국인 투자 유치를 확대하겠다"고 힘줬다.

부산진해경제자유구역 미음 외국인투자지역. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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