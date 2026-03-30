경기아트센터 '거리로 나온 예술' 참여 예술인 공모…4월6~13일

경기아트센터가 올해 '거리로 나온 예술' 사업에 참여할 예술인을 공개 모집한다.

거리로 나온 예술은 공연장을 벗어나 공원, 광장, 거리, 지역 행사 등 생활 공간으로 직접 찾아가는 문화예술 사업으로, 도민 누구나 일상 속에서 자연스럽게 공연과 전시를 접할 수 있도록 기획된 경기도 대표 문화 향유 프로그램이다.

선정된 예술인(단체)은 오는 6월부터 11월까지 경기도 전역에서 활동하게 되며, 공원, 광장, 시군 행사 등 도민의 생활과 밀접한 공간에서 공연 및 전시 프로그램을 선보인다.

공연은 5팀 내외가 함께 참여하는 합동공연 형태로 운영된다.

공연 분야는 생활예술과 전문예술로 구분해 모집한다. 생활예술은 동아리 및 일반 도민 예술 활동을 중심으로 한 참여형 예술인을 대상으로 하며, 전문예술은 예술 관련 전공자 또는 활동 경력을 보유한 개인 및 단체를 대상으로 한다. 음악(대중음악, 국악, 클래식, 퓨전 등), 무용(현대·전통), 다원 예술 등 다양한 장르의 참여가 가능하다. 전시 분야는 개인 작가를 대상으로 하며, 경기도 내 문화 시설에서 전시 프로그램이 운영될 예정이다.

참여 예술인에게는 공연 및 전시 운영에 필요한 지원이 제공된다. 공연 분야는 기본 공연료를 기준으로 참여 인원에 따라 추가 지원이 이루어지며, 공연 운영을 위한 음향·무대 시스템과 현장 인력도 함께 지원된다. 전시 분야 역시 전시료와 운영 지원이 제공된다.

접수는 오는 4월6일부터 13일까지 온라인으로 진행된다.

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경기아트센터 관계자는 "거리로 나온 예술은 도민들이 일상 가까이에서 공연과 전시를 쉽게 접할 수 있도록 하는 사업"이라며 "도민의 문화 욕구를 충족하고, 다양한 예술인의 참여를 통해 경기도 공연예술 생태계 활성화에 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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