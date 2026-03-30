뇌전증 환아 및 가족 중심 프로그램 기획

SK바이오팜 SK바이오팜 close 증권정보 326030 KOSPI 현재가 95,400 전일대비 4,900 등락률 -4.89% 거래량 87,238 전일가 100,300 2026.03.30 10:50 기준 관련기사 SK바이오팜, 뇌전증 신약 '세노바메이트' 중국 출시…첫 처방 개시 SK바이오팜 JV '멘티스 케어', 美 에모리 의대와 AI 기반 발작 감지·예측 공동 연구 SK바이오팜, '세계 여성의 날' 맞아 기념행사 개최 전 종목 시세 보기 이 지난 26일 뇌전증 인식 개선의 날 '퍼플데이'를 맞아 개최한 행사에서 사내 자원봉사단 '행복이음' 봉사단을 창단하고, 기업 사회적 책임(CSR) 실천 활동을 본격화한다고 30일 밝혔다.

SK바이오팜이 지난 26일 뇌전증 인식 개선의 날 '퍼플데이'를 맞아 개최한 행사에서 사내 자원봉사단 '행복이음' 봉사단을 창단했다. SK바이오팜 AD 원본보기 아이콘

행복이음 봉사단은 SK바이오팜 구성원 개개인의 자발적 참여와 전문성을 바탕으로 구성된 자원봉사단이다. 올해는 초등학생 뇌전증 환아 및 형제·자매를 위한 체험형 미술 수업을 열고, 보호자를 대상으로 전문의와의 대화, 집단 심리 상담 등 별도 세션을 마련해 환아와 가족 모두를 지원하는 프로그램을 진행할 예정이다.

이를 통해 뇌전증에 대한 사회적 편견과 인식 부족으로 위축되기 쉬운 환아들이 감정과 생각을 자유롭게 표현하고 긍정적인 경험을 할 수 있도록 지원한다. 또한 정서적 부담을 겪는 보호자에게는 공감과 소통의 기회를 제공해 환아와 가족이 안정적인 일상을 이어갈 수 있도록 도울 계획이다.

한편 지난 26일 개최한 퍼플데이 행사에서는 허도경 한국뇌전증협회 이사를 연사로 초청해 뇌전증 환아 가족의 일상 속 어려움을 공유하고, 구성원을 대상으로 뇌전증 이해 제고 프로그램을 진행했다. 뇌전증 환자 응급 상황 시 대처 방법과 인식 개선의 필요성을 살펴보는 시간도 가졌다.

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이동훈 SK바이오팜 대표는 "환아 및 가족 맞춤형 활동을 통해 그들의 삶을 이해하는 것은 매우 중요한 일"이며 "올해 처음 출범한 행복이음 봉사단 활동을 통해 환아와 가족과 직접 소통하고, 이들이 소중한 일상을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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