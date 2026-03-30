3월 25~27일 DDP서 개최

일본·태국·인도네시아 등 참여

패션코드 2026 F/W' 현장. AD 원본보기 아이콘

문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원과 한국패션디자이너연합회가 공동 주관한 '패션코드 2026 F/W'가 지난 25일부터 27일까지 동대문디자인플라자(DDP)에서 열렸다.

2013년부터 연 2회 열리는 패션코드는 국내 패션 디자이너 브랜드의 성장 기반을 강화하고 해외 시장 진출을 지원하는 아시아 최대 규모의 패션 문화 마켓이다. 이번 행사에는 국내 패션 브랜드 여든두 곳이 참여했다.

콘진원은 '리부트(RE:Boot)'를 주제로 급변하는 산업 환경 속에서 국내 디자이너 브랜드의 글로벌 도약을 지원하는 데 중점을 뒀다. '상승, 확장, 가속, 진화'의 의미를 담아 브랜드와 디자이너, 소비자, 산업이 유기적으로 연결되는 구조를 강화했다.

덕다이브, 디오비비, 키모우이, 트리플루트, 더블유옴므 등 주요 디자이너 브랜드들은 스트리트 패션부터 실험적 디자인, 라이프스타일 기반 패션까지 다양한 영역을 아우르는 컬렉션을 선보였다. 패션쇼에는 초청객 약 2500명이 참석했다.

콘진원은 참가 브랜드의 실질적 성과 창출을 위해 수주 상담 중심 프로그램을 운영했다. 일본, 태국, 인도네시아 등 해외 바이어와의 상담을 통해 브랜드 판로 확대 가능성을 높였다. 동시에 소비자 대상 판매 프로그램을 열어 브랜드 제품을 직접 체험하고 구매하는 기회도 제공했다.

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이도형 콘진원 콘텐츠IP진흥본부장은 "산업 간 연결과 확장을 강조하며 K패션의 새로운 도약 가능성을 보여준 자리였다"며 "디자이너 브랜드의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 지원을 지속하겠다"고 밝혔다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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