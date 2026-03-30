중기부, 부처마다 흩어진 기술보호 제도 한자리에

범부처 중소기업 기술보호 설명회 개최

중소벤처기업부는 중소기업의 기술보호 인식 제고 및 역량 수준 강화를 위한 '2026년 범부처 중소기업 기술보호 설명회'를 개최한다고 30일 밝혔다.

31일 부산항국제전시컨벤션센터에서 열리는 이번 설명회는 중기부를 비롯해 지식재산처, 공정거래위원회, 검찰청, 방위사업청, 경찰청 등 관계부처가 참여해 각 부처에 흩어진 기술보호 지원제도를 중소기업이 한눈에 파악할 수 있도록 안내한다. 아울러 기업별 상황에 맞는 맞춤형 보안 가이드를 제공하기 위해 기술보호 전문가의 무료 현장 상담과 부처별 주요 정책과 지원사업을 안내하는 홍보부스도 함께 마련했다.

현장 참석이 어려운 기업들을 위해 중기부 공식 유튜브 채널을 통한 생중계도 병행한다. 설명회는 부산을 시작으로 호남권(광주, 5월), 충청권(대전, 7월), 영동권(9월), 수도권(11월)에서 권역별로 개최할 계획이다.

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황영호 중기부 기술혁신정책관은 "중소기업의 기술보호 역량 강화는 선택이 아닌 필수 과제"라며 "범부처가 협력해 현장에서 체감할 수 있는 기술보호 지원을 확대하고, 중소기업이 안심하고 혁신에 전념할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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