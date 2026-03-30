고환율·수입원부자재 가격 상승 여파로

영업이익은 23% 감소한 405억 기록

프리미엄 전략 집중하며 매출 1위 수성

시몬스가 3년 연속 침대업계 매출 1위를 지켰다. 국내 소비심리 위축과 부동산 경기 침체로 지난해 매출·영업이익은 전년 대비 감소했다.

경기도 이천 시몬스 팩토리움. 시몬스 AD 원본보기 아이콘

30일 시몬스는 지난해 매출액이 전년 대비 2% 감소한 3239억원을 기록했고, 영업이익은 23% 감소한 405억원이라고 밝혔다.

수입 원부자재 가격 상승과 고환율, 인건비 상승 영향으로 지난해 영업이익 감소 폭이 컸다. 영업이익률은 12.5%로 전년 대비 3.49%P 감소했다.

시몬스는 프리미엄 침대 위주로 제품을 판매하는데 수입 원부자재 비중이 높은데다 지속된 고환율로 매출 원가가 올랐다. 2024년 1월 이후 가격을 동결하고 원가 상승분을 가격에 반영하지 못한 점도 영업이익 감소에 영향을 줬다는 설명이다.

기술 혁신과 품질 개선에 필요한 경상연구개발비는 지난해 기준 15억1000만원으로 전년 대비 21% 증가했다. 장기적인 성장을 위한 투자지만 단기 수익성에는 부담이 될 수밖에 없다. 인건비는 전년보다 10% 오른 428억원, 기부금은 전년 대비 19% 증가한 17억7000만원을 기록했다.

경쟁사인 에이스침대의 지난해 매출은 전년 대비 2.68% 감소한 3173억원, 영업이익은 18.29% 줄어든 541억원을 기록했다. 에이스침대는 가구 직매입 등을 통해 침대 매출 감소분을 메우는 등 시몬스와는 다른 전략을 펼쳐왔다.

시몬스는 올해도 프리미엄 시장에서의 입지를 다지기 위해 품질 관리에 집중하겠다는 방침이다. 시몬스는 지금까지 계속해서 프리미엄 라인업 매출을 늘려왔고, 비건 매트리스 브랜드 'N32'를 통해 매출 동력을 확보했다. 국내 5성급 호텔 점유율은 90%를 넘는다.

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시몬스 관계자는 "압도적인 품질과 초격차 기술을 앞세워 단순히 침대를 파는 것을 넘어 국민에게 건강한 삶의 에너지를 선사할 것"이라며 "침대를 주력으로 하는 침대 전문 기업이자 수면 전문 브랜드로서 업(業)의 본질을 계속해서 지켜 나가겠다"고 설명했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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