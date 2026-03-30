업종별·시총 상위 기업별 대다수 하락

코스피, 외국인·기관 순매수세

한국 증시가 중동 전쟁 등으로 투자 심리가 위축되며 급락 출발했다.

코스피 지수가 중동 전쟁 불확실성에 따른 국제유가 급등에 장초반 4%대 급락하며 5200선 하회한 30일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 국내증시 현황이 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 4.5원 오른 1513.4원에 거래를 시작 했다. 2026.3.30 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

30일 오전 9시 17분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 246.9포인트(4.54%) 내린 5191.94에 거래되고 있다.

투자자별로 매도세가 강했다. 외국인과 기관은 각각 1234억원, 2809억원 순매도했다. 이와 달리 개인은 3759억원 순매수했다.

대다수 업종은 하락세다. 증권(-6.40%), 기계 장비(-5.71%), 운송장비 부품(-5.47%), 건설(-5.42%), 금융(-4.91%), 전기 가스(-4.46%), 제조(-4.39%), 전기 전자(-4.35%), 유통(-4.09%), 일반서비스(-4.07%), 운송 창고(-4.02%) 등에서 일제히 주가가 떨어지고 있다. 종이 목재(+4.03%)만 상승세다.

시가총액 상위 20개 기업의 주가는 모두 하락하고 있다. HD현대중공업 HD현대중공업 close 증권정보 329180 KOSPI 현재가 472,500 전일대비 26,000 등락률 -5.22% 거래량 66,691 전일가 498,500 2026.03.30 09:44 기준 관련기사 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (-6.52%), 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 62,900 전일대비 4,200 등락률 -6.26% 거래량 813,131 전일가 67,100 2026.03.30 09:44 기준 관련기사 코스피, 장 초반 하락 딛고 반등 마감…코스닥은 강보합 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지...개별종목, ETF 모두 가능! 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 전 종목 시세 보기 (-6.41%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 468,750 전일대비 26,250 등락률 -5.30% 거래량 270,389 전일가 495,000 2026.03.30 09:44 기준 관련기사 액티브 상장지수펀드 규제 완화 기대감...코스닥에 훈풍 불까 현대차그룹, 차량 5부제 확대 시행…에너지 절약 동참 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 (-5.66%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 close 증권정보 034020 KOSPI 현재가 92,900 전일대비 5,200 등락률 -5.30% 거래량 1,077,684 전일가 98,100 2026.03.30 09:44 기준 관련기사 액티브 상장지수펀드 규제 완화 기대감...코스닥에 훈풍 불까 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 (-5.50%), 한화오션 한화오션 close 증권정보 042660 KOSPI 현재가 117,200 전일대비 6,000 등락률 -4.87% 거래량 225,176 전일가 123,200 2026.03.30 09:44 기준 관련기사 4배 주식자금을 연 5%대 금리로? 개별종목, ETF 모두 가능 정부, 삼성·SK 등 7개 수출기업 소집...달러쌓기 자제 요청 반대매매 위기, 투자금 부족...연 5%대 최저금리 주식자금으로 당일 해결 전 종목 시세 보기 (-5.44%), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 507,000 전일대비 37,000 등락률 -6.80% 거래량 128,208 전일가 544,000 2026.03.30 09:44 기준 관련기사 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 (-5.33%), 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 148,600 전일대비 7,200 등락률 -4.62% 거래량 268,704 전일가 155,800 2026.03.30 09:44 기준 관련기사 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 위기일 수도, 저가매수 기회일 수도? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 전 종목 시세 보기 (-5.26%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 868,000 전일대비 54,000 등락률 -5.86% 거래량 1,323,820 전일가 922,000 2026.03.30 09:44 기준 관련기사 액티브 상장지수펀드 규제 완화 기대감...코스닥에 훈풍 불까 [특징주]'이란 전쟁 격화' 삼성전자·SK하이닉스 약세 삼성전자 노사, 임금교섭 재개 사흘 만에 중단 전 종목 시세 보기 (-5.21%) 등의 주가가 내렸다.

코스닥 지수는 전장 대비 42.77포인트(3.75%) 하락한 1098.74를 기록 중이다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 335억원, 37억원 순매수 중이다. 개인은 202억원 순매도했다.

업종별로는 대다수가 하락세다. 기계 장비(-5.39%), 운송장비 부품(-5.16%), 일반서비스(-4.40%), 전기 전자(-4.28%), 의료 정밀기기(-4.03%), 화학(-3.09%), 통신(-3.05%), IT 서비스(-2.98%) 등의 주가가 내렸다. 종이 목재(+2.16%)만 상승하고 있다.

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시가총액 상위 20개 기업별로도 대다수의 주가가 내려갔다. 우리기술 우리기술 close 증권정보 032820 KOSDAQ 현재가 21,700 전일대비 1,700 등락률 -7.26% 거래량 5,633,538 전일가 23,400 2026.03.30 09:44 기준 관련기사 4배 주식자금을 연 5%대 금리로? 개별종목, ETF 모두 가능 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 전 종목 시세 보기 (-7.91%), 이오테크닉스 이오테크닉스 close 증권정보 039030 KOSDAQ 현재가 383,000 전일대비 34,000 등락률 -8.15% 거래량 34,532 전일가 417,000 2026.03.30 09:44 기준 관련기사 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 전 종목 시세 보기 (-6.59%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 close 증권정보 950160 KOSDAQ 현재가 116,300 전일대비 10,700 등락률 -8.43% 거래량 270,813 전일가 127,000 2026.03.30 09:44 기준 관련기사 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 [특징주]코오롱티슈진, 신약 기대감에 52주 신고가 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 (-6.14%), 원익IPS 원익IPS close 증권정보 240810 KOSDAQ 현재가 113,500 전일대비 7,500 등락률 -6.20% 거래량 135,035 전일가 121,000 2026.03.30 09:44 기준 관련기사 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (-5.79%), 리노공업 리노공업 close 증권정보 058470 KOSDAQ 현재가 100,200 전일대비 4,700 등락률 -4.48% 거래량 131,383 전일가 104,900 2026.03.30 09:44 기준 관련기사 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 전 종목 시세 보기 (-4.96%), 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 195,300 전일대비 18,200 등락률 -8.52% 거래량 113,796 전일가 213,500 2026.03.30 09:44 기준 관련기사 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 전 종목 시세 보기 (-4.92%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 close 증권정보 298380 KOSDAQ 현재가 168,300 전일대비 11,800 등락률 -6.55% 거래량 120,608 전일가 180,100 2026.03.30 09:44 기준 관련기사 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 전 종목 시세 보기 (-4.83%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 540,000 전일대비 27,000 등락률 -4.76% 거래량 21,132 전일가 567,000 2026.03.30 09:44 기준 관련기사 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 (-4.76%), HPSP HPSP close 증권정보 403870 KOSDAQ 현재가 43,000 전일대비 2,150 등락률 -4.76% 거래량 501,743 전일가 45,150 2026.03.30 09:44 기준 관련기사 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 변동성 속 저점매수 기회 제대로 살리려면? 4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 (-4.76%) 등이 하락하고 있다. 이와 달리 펄어비스 펄어비스 close 증권정보 263750 KOSDAQ 현재가 61,500 전일대비 2,700 등락률 +4.59% 거래량 1,323,120 전일가 58,800 2026.03.30 09:44 기준 관련기사 [특징주]붉은사막 흥행 호조…펄어비스, 6%대↑ [주말엔게임]'아크' 이어 '데이브'·'붉은사막'까지…K콘솔 흥행가도 코스피, 장 초반 하락 딛고 반등 마감…코스닥은 강보합 전 종목 시세 보기 (+7.14%), HLB HLB close 증권정보 028300 KOSDAQ 현재가 53,400 전일대비 100 등락률 +0.19% 거래량 658,812 전일가 53,300 2026.03.30 09:44 기준 관련기사 HLB, 담관암 신약 FDA 우선심사 대상 결정 HLB 담관암 신약, FDA 우선심사 지정 코스피, 장 초반 하락 딛고 반등 마감…코스닥은 강보합 전 종목 시세 보기 (+2.44%), 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 205,500 전일대비 3,000 등락률 +1.48% 거래량 166,103 전일가 202,500 2026.03.30 09:44 기준 관련기사 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 (+0.25%)는 주가가 오르고 있다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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