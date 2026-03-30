롯데건설, 한강변 일반 88가구 공급

롯데건설이 서울 용산구 이촌 현대아파트를 리모델링한 '이촌 르엘'의 사이버 견본주택을 30일 개관하고 88가구를 일반 분양한다고 밝혔다. 이 단지는 지하 3층~지상 최고 27층, 9개 동, 총 750가구 규모로 조성되며 입주는 2027년 3월 예정이다.

일반 분양 물량은 전용면적 100~122㎡ 중대형 평형으로 구성된다. 면적별 가구 수는 100㎡ 22가구, 106㎡ 24가구, 117㎡ 13가구, 118㎡ 12가구, 122㎡ 17가구다. 전 가구를 남향 위주로 배치해 채광과 통풍을 높였으며 하이엔드 브랜드에 걸맞은 외관 디자인을 적용했다.

서울 용산구 '이촌 르엘' 문주. 롯데건설 AD 원본보기 아이콘

커뮤니티 시설로는 한강 조망이 가능한 스카이라운지와 25m 길이의 3개 레인을 갖춘 실내 수영장이 들어선다. 이외에도 프라이빗 시네마, 사우나, 피트니스 클럽, 조식 서비스가 제공되는 다이닝 카페 등 프리미엄 편의시설이 마련될 예정이다.

교통 여건도 강점으로 꼽힌다. 단지 인근 이촌역에서 지하철 4호선과 경의·중앙선을 이용할 수 있다. 동작대교와 반포대교를 통한 강남 접근성도 좋다.

생활 인프라도 풍부하다. 용산 아이파크몰 등 대형 상업·문화시설이 가깝고, 이촌동 학원가와 초·중·고교도 인접해 있다. 한강공원과 국립중앙박물관, 국립한글박물관, 용산가족공원도 가깝다.

청약 일정은 다음 달 9일 특별공급을 시작으로 10일 1순위 해당 지역, 13일 1순위 기타 지역, 14일 2순위 접수를 진행한다. 당첨자 발표는 다음 달 20일이며 정당 계약은 5월 2일부터 4일까지다. 분양가 상한제가 적용돼 당첨자 발표일로부터 3년간 전매가 제한되며 2년간 실거주 의무가 있다.

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롯데건설 관계자는 "'르엘'은 반포·대치·청담·잠실 등 강남권 핵심 주거지에서 고급 주거 브랜드로 자리 잡아 왔다"며 "강북권 첫 르엘인 이촌 르엘은 한강변 입지와 브랜드 경쟁력을 바탕으로 용산을 대표하는 상징적 단지가 될 것"이라고 말했다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



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