동아제약, 설탕 없는 '얼박사 제로' 출시…얼박사 라인업 강화
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주요 편의점·박카스 네이버 공식 스토어서 판매
동아제약이 설탕과 칼로리 부담 없이 즐길 수 있는 '얼박사 제로'를 출시했다고 30일 밝혔다.
동아제약은 지난해 6월 소비자 니즈를 반영한 맛있는 에너지 드링크 '얼박사'를 선보이며 큰 인기를 끌었으며, 이번 '얼박사 제로' 출시를 통해 에너지 음료 시장 공략에 나설 계획이다.
얼박사 제로는 타우린 1000㎎, 비타민B 3종이 더해져 피로 회복과 부족한 에너지 보충에 도움을 줄 수 있도록 설계됐다. 얼박사 제로에 가장 많이 함유된 타우린은 아미노산이 풍부해 근육회복, 간의 해독작용 등 유해 산소를 제거하는 성분으로 알려져 있다.
또한 얼박사 오리지널과 동일한 레몬 라임 향에 탄산을 더해 청량감을 높였으며, 당류를 첨가하지 않아 355㎖ 한 캔 기준 10㎉로 부담 없이 즐길 수 있다.
얼박사 제로는 전국 주요 편의점과 박카스 네이버 브랜드 스토어에서 구매할 수 있으며, 출시를 기념해 다음달 1일부터 편의점 채널에서 1+1 프로모션을 진행한다. 얼박사 오리지널 제품과의 교차 구매도 가능하다.
동아제약 관계자는 "건강을 생각하는 소비자의 니즈에 발맞춰 설탕과 칼로리 부담 없이 즐기는 얼박사 제로를 출시하게 됐다"며 "얼박사 제로는 타우린 1000㎎을 함유해 일상에 지친 소비자들에게 활력을 제공할 것"이라고 말했다.
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한편, 동아제약은 소비자 중심경영(CCM)을 실천하며 고객의 눈높이에 맞는 제품과 서비스를 제공하고 있으며, 소비자 의견을 적극 반영해 만족도 향상과 지속적인 품질 개선을 추진하고 있다.
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