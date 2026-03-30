경기주택도시공사(GH)가 광명시흥 도시첨단산업단지 내 공공지원시설 부지에 '지식산업센터'를 건립한다.

GH는 광명시흥 도시산단 산업·업무·근린생활시설에 임대주택을 결합한 '직주복합형' 모델로 지식산업센터를 짓기로 하고 민간사업자를 공모한다고 30일 밝혔다.

GH는 100% 공공임대로 공급해 창업·영세기업에 안정적인 업무공간을 제공할 계획이다. 특히 통합공공임대주택 272가구를 함께 건립해 종사자들의 주거 안정을 도울 예정이다.

광명시흥 도시첨단산업단지 내 지식산업센터 조감도 AD 원본보기 아이콘

지식산업센터는 지하 2층 ~ 지상17층, 연면적 13만3571㎡ 규모다. 주요 시설로는 ▲제조 및 비제조 산업시설(9만3700㎡) ▲업무시설(1만2200㎡) ▲근린생활시설(7500㎡) 등이다.

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김용진 GH 사장은 "이번 사업은 100% 공공임대 공급과 수열에너지 도입을 결합한 새로운 형태의 친환경 직·주 복합 공공지식사업산업센터 모델"이라며 "기업의 초기 부담을 낮추고 친환경 기반의 산업생태계를 조성하는 데 의미가 있다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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