중국산 플랜지를 국산으로 둔갑해 시중에 유통한 외국인투자법인이 세관당국에 적발됐다.

A씨와 B씨가 중국에서 수입한 플랜지 반제품이 진열돼 있다. 관세청 서울본부세관 AD 원본보기 아이콘

관세청 서울본부세관은 외국인투자법인 2개 업체의 대표 A씨(40)와 B씨(41)를 각각 대외무역법위반 혐의로 적발해 검찰에 불구속 송치했다고 30일 밝혔다.

서울세관에 따르면 이들이 대표를 맡은 외국인투자법인 2곳은 중국산 플랜지 반제품을 수입해 가공하면서 원산지 변경 기준을 충족하지 못하고도 이를 국산으로 둔갑해 유통한 혐의를 받는다.

플랜지는 석유화학·조선·발전설비 등 산업현장에서 배관을 연결할 때 사용하는 핵심 자재다. 고압·고온설비에 사용돼 저품질 제품은 용접부 균열 등 안전 문제를 야기할 수 있다.

같은 이유로 업계에서는 화재·산업사고 예방을 위해 상대적으로 고가라도 규격 관리가 엄격한 국산 플랜지 제품을 선호한다.

A씨와 B씨는 업계의 이 같은 사정을 알고 국내 시장에 진입하는 과정에서 가격 경쟁력을 확보하기 위해 중국산 플랜지를 국산으로 둔갑시켜 시중에 유통하는 것을 사전에 모의한 것으로 드러났다.

별도의 외국인투자법인을 설립한 후 A씨가 중국산 플랜지 반제품을 정상적인 절차를 거쳐 수입해 B씨에게 넘기면, B씨는 최소한의 가공을 거쳐 완제품을 만들었다. 이후 B씨는 제품의 원산지를 국산으로 둔갑시켜 다시 A씨에게 전달, A씨는 이를 국내 거래처에 최종 납품하는 방식이다.

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서울세관 관계자는 "산업·소방 안전 관련 물품의 불법 수입·유통은 국가 안전망을 위협하는 중대범죄"라며 "불법 수입·유통행위에 엄정 대응해 국민의 재산과 안전을 보호하겠다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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