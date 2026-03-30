김윤아 앞세운 설화수 '윤조 에센스'…구매 고객에 한정판 아이템 증정

노화 징후 개선·피부 균형 회복 강조

온라인 '윤조 페스티벌'로 체험·혜택 확대



아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 close 증권정보 090430 KOSPI 현재가 140,100 전일대비 4,300 등락률 -2.98% 거래량 64,710 전일가 144,400 2026.03.30 10:49 기준 관련기사 챗GPT가 추천한 화장품…아모레몰, 뷰티 커머스 확장 "ChatGPT에서 화장품 산다"…아모레퍼시픽, AI 쇼핑 실험 본격화 코스피 12% 대폭락했던 날, 큰손 국민연금은 이 종목 '줍줍'했다 전 종목 시세 보기 의 글로벌 럭셔리 뷰티 브랜드 설화수가 대표 제품 '윤조에센스'를 앞세운 '윤조 페스티벌' 캠페인을 진행한다.

이번 캠페인은 건조함, 피부결 저하, 잔주름, 모공 부각, 피부 톤 저하 등 노화로 인한 변화를 개선하고 피부 본연의 회복력을 끌어올리는 데 초점을 맞췄다. 이를 통해 피부 균형을 회복하고 노화 진행을 늦추는 브랜드 메시지를 글로벌 시장에 전달할 계획이다.

국내에서는 4월 19일까지 주요 온라인 채널에서 '윤조 페스티벌'을 운영한다. 행사 기간 동안 윤조에센스와 아이세럼, 세트 제품 구매 고객에게 다양한 혜택이 제공된다.

한정 기프트도 함께 구성했다. 타월, 마사지 도구, 미니백 등 스페셜 아이템과 함께 브랜드 시그니처 포장 서비스, 클렌징폼·에센스·크림 등으로 구성된 체험 키트가 증정된다.

윤조에센스에는 설화수의 독자 기술인 'E.G.R.3 TECHNOLOGY™'가 적용됐다. 자연 숙성을 거친 인삼 유래 성분이 피부 기능 조절 인자를 활성화해 수분 순환을 돕고 피부 컨디션을 개선한다. 이를 통해 다양한 노화 징후를 동시에 관리하고 피부 건강을 유지하는 데 기여한다.

아모레퍼시픽 설화수 관계자는 "윤조에센스는 '10초에 1병 판매', '10병 이상 사용 고객 52만 명 이상'이라는 기록이 증명하듯 전 세계 고객들에게 오랫동안 사랑받아온 제품"이라며 "이번 캠페인과 페스티벌을 통해 더 많은 고객이 윤조에센스가 선사하는 단단한 윤빛 피부와 건강한 회복력을 경험하길 바란다"고 밝혔다.

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한편, 설화수는 이번 온라인 페스티벌을 시작으로 향후 글로벌 시장에서의 대규모 캠페인과 오프라인 고객 체험 프로그램을 순차적으로 선보이며 브랜드 가치를 더욱 공고히 할 예정이다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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