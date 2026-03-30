유통·금융·부동산 등 데이터 분석 리포트 제공

데이터 테크 기업 빅밸류는 시장의 주요 변화를 선제적으로 포착해 알려주는 서비스 '시그널(Signals)'을 출시했다고 30일 밝혔다.

빅밸류, 데이터로 시장 변화 읽는 '시그널' 출시
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이번에 선보인 시그널은 데이터 속 숨은 신호를 빅밸류가 찾아내 전달하는 '데이터 리포트' 형태다. 특히 시그널은 누구나 흥미를 가질 만한 시장의 '반전'을 발견하는 데 집중한다는 설명이다. 공간, 인구, 상업 등 1000종 이상의 데이터를 입체적으로 연결해 사람들이 당연하게 믿고 있는 통념과 실제 데이터 결괏값이 다른 지점을 찾아내고, 이를 리포트로 발행한다. 리포트 주제는 ▲유통·상권 ▲금융 ▲부동산 ▲공공 ▲소비자 등 생활과 밀접한 분야다.

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시그널은 별도의 회원가입 없이 빅밸류 홈페이지에서 누구나 무료로 확인할 수 있으며, 매주 새로운 리포트가 순차적으로 배포될 예정이다. 구름 빅밸류 대표는 "그동안 빅밸류가 업계 전문가들을 위한 정밀한 데이터 인프라를 제공해왔다면, 시그널은 대중들이 데이터와 친숙해질 수 있도록 돕는 서비스"라며 "앞으로도 데이터 이용 문턱을 낮추고, 누구나 일상 속에서 데이터의 가치를 체감할 수 있는 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.


김철현 기자 kch@asiae.co.kr
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