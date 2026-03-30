신입사원 등 20여명 참여

편백나무 식재 등 지역환경 개선 동참

대한전선 대한전선 close 증권정보 001440 KOSPI 현재가 27,600 전일대비 650 등락률 -2.30% 거래량 565,739 전일가 28,250 2026.03.30 09:42 기준 관련기사 창립 85주년 맞은 대한전선 "새로운 100년 향해 글로벌 시장 선도할 것" KB자산운용 'RISE AI전력인프라 ETF', 순자산 1000억 돌파 같은 기회를 더 크게? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 합리적인 금리로 전 종목 시세 보기 은 충남 당진시가 개최한 '제81회 식목일 나무심기' 행사에 참여했다고 30일 밝혔다.

대한전선 임직원들이 지난 27일 충남 당진시가 개최한 '제81회 식목일 나무심기 행사'에 참여해 기념 촬영을 하고 있다. 대한전선 AD 원본보기 아이콘

지난 27일 진행된 행사에는 황침현 당진시 부시장을 비롯한 시 관계자와 당진시 지역 주민 및 대한전선 임직원 20명 등 총 200여명이 참여했다. 대한전선에서는 올해 입사한 신입사원들이 참여해 환경 보호와 지역사회와의 상생을 실천했다.

이번 행사는 당진시가 산림의 중요성을 알리고, 시민참여형 나무심기 활동을 통해 산림의 공익적 가치를 확산하기 위해 마련했다. 참여자들은 당진시 석문면 교로리 일원 2.9헥타르(약 8800평) 면적에 대기 정화와 생태계 개선에 기여할 수 있는 편백나무 4500본을 식재하고 주변 환경을 정비했다. 이를 통해 지역 내 녹지 공간을 확대하고, 쾌적한 생활환경 조성에 기여할 것으로 기대된다.

대한전선은 이번 활동을 통해 지역사회와의 협력을 강화하는 한편, 환경 분야 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나간다는 방침이다. 특히 임직원이 직접 참여하는 체험형 활동을 통해 환경 보호에 대한 인식을 높이고, 실질적인 변화를 만들어 나간다는 계획이다.

대한전선 관계자는 "식목일을 계기로 지역사회와 함께 환경의 중요성을 되새기고 실천할 수 있는 활동에 참여할 수 있어 의미가 크다"며 "친환경 활동을 꾸준히 이어가며 지속가능한 사회 구현에 기여하겠다"고 전했다.

AD

한편, 대한전선은 나무심기 활동 외에도 1사 1연안 가꾸기, 폐건전지 교환 캠페인, 멸종위기종 보호 활동 등 다양한 환경 분야 사회공헌 프로그램을 추진하고 있으며, 환경·교육·지역사회 중심의 활동을 통해 기업의 사회적 책임을 강화하고 있다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>