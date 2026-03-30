키움운용, KIWOOM 미국성장다우존스 ETF 31일 상장

美 SCHG와 같은 지수 추종

키움투자자산운용은 오는 31일 'KIWOOM 미국성장다우존스' 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 30일 밝혔다.

이 상품은 미국 대표 성장주 ETF인 SCHG(Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF)와 동일한 기초지수인 'Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index'를 추종한다.

매출 성장률과 과거 및 예상 이익 성장률, PBR, 배당수익률 등 6가지 핵심 팩터를 기반으로 성장성이 검증된 미국 대형주를 선별 투자하는 전략이다. 특히 미국 애널리스트들의 이익성장 추정치를 활용해 향후 성장성이 높을 기업을 탐색한다.

20년 이상 검증된 방법론을 기반으로 특정 섹터 구분 없이 기업 성장성 그 자체에 집중하며, 기대감 중심의 테마형 성장주가 아닌 실제 이익과 매출 성장이 뒷받침되는 '수익성 있는 성장주' 중심으로 포트폴리오를 구성할 방침이다.

아울러 뉴욕증권거래소(NYSE)와 나스닥 상장 종목을 모두 포함해 특정 거래소 편중 없이 미국 시장 전체 성장주를 아우르는 구조다. 약 200여개 종목에 분산 투자하는 포트폴리오를 통해 엔비디아, 애플, 마이크로소프트 등 주요 빅테크는 물론 일라이 릴리, 비자, 마스터카드, 디즈니 등 나스닥에 상장되지 않은 대형 성장주까지 함께 편입한다.

이를 통해 특정 섹터나 빅테크에 대한 쏠림을 완화하고, 헬스케어·금융·커뮤니케이션 등 다양한 산업에 분산 투자함으로써 IT 중심의 나스닥100 대비보다 균형 잡힌 포트폴리오를 구현할 예정이다.

키움운용은 이 상품을 미국배당다우존스(SCHD) ETF와 함께 활용할 경우, 가장 효율적으로 미국시장의 성장주와 배당성장주를 조합할 수 있다고 설명했다. SCHD는 배당성장주 중심으로 안정성을 추구하며 조정장에서는 하방 방어 역할을 하고, 'KIWOOM 미국성장다우존스 ETF'는 매출과 이익 성장성이 높은 기업에 투자해 상승장에서 수익률을 견인하는 구조다.

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이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 "최근 글로벌 증시가 높은 변동성을 보이는 가운데, 분산투자와 장기투자의 중요성이 더욱 부각되는 시기"라며 "이러한 시장 환경 속에서 'KIWOOM 미국성장다우존스'는 미국 대형 성장주에 폭넓게 분산 투자해 S&P500 대비 높은 성장성과 나스닥100 대비 낮은 변동성의 균형을 갖춘 'Core 성장 투자 솔루션'으로 자리잡을 것"이라고 말했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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