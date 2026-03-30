2027년 준공 및 고객사 승인 거쳐

2029년 연 8000t 규모 생산

OCI홀딩스는 최근 말레이시아 자회사 OCI 테라서스(TerraSus)가 국제금융공사(IFC)로부터 반도체 합작법인 'OTSM 프로젝트'에 대한 투자를 유치했다고 30일 밝혔다.

OCI 테라서스(TerraSus)의 연구원이 폴리실리콘 칩을 살펴보고 있다. OCI홀딩스 AD 원본보기 아이콘

이번 투자유치를 통해 OCI 테라서스는 일본 화학전문기업 도쿠야마와 5대5 지분 합작법인 OTSM을 위한 1억2500만달러(약 1900억원)의 사업비를 확보했다. 이 자금은 반도체용 폴리실리콘 공장 건설 및 운영자금 등으로 사용될 예정이다.

세계은행그룹 산하 기관인 IFC는 민간기업을 지원해 개발도상국의 경제발전을 촉진하는 국제금융기구로 수익성 중심의 민간 금융기관과 달리 기업의 성장 잠재력은 물론 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 및 컴플라이언스 지표 등을 종합적으로 고려해 투자 여부를 결정한다.

이후에도 대출 기간 중 해당 기업은 IFC와 사전 협의한 저탄소 경영, 인권 보호, 산업안전·보건 등 ESG 경영에 대한 의무를 준수해야 차질 없이 자금 운용이 가능하다.

OCI홀딩스 관계자는 "OCI 테라서스가 IFC의 엄격한 심사 기준을 충족하며 말레이시아 사라왁주의 첫 투자 유치 기업으로 선정된 것은 매우 의미 있는 성과"라면서 "이번 투자를 통해 반도체 사업이 지닌 높은 사업성과 더불어 ESG 성장 전략과 실행 역량이 국제적으로 공인된 만큼 앞으로도 글로벌 기준에 부합하는 지속 가능 경영을 강화해 나가겠다"고 말했다.

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OTSM이 생산할 반도체용 폴리실리콘은 친환경 수력발전 기반의 친환경 전력으로 제조되는 11-나인급(99.999999999%)의 초고순도 제품이다. 오는 2027년 준공 및 시운전을 마친 후 고객사 승인 절차 등을 거쳐 2029년부터 연간 8000t 규모로 상업 생산에 들어갈 계획이다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



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