박형준 부산시장 "하나의 생활권 연결"

부산·양산을 하나의 생활권으로 연결하는 도시철도 '양산선'의 연내 개통을 맞아 부산시와 양산시가 노선 운영에 관한 협약을 맺는다.

부산시(시장 박형준)는 30일 양산선 차량기지에서 양산시와 '도시철도 양산선 운영 업무협약'을 체결한다고 알렸다. 협약식에 박형준 시장과 나동연 양산시장, 이병진 부산교통공사 사장 등이 참석한다.

양산선은 부산도시철도 1호선 노포역에서 양산 북정역까지 연결되는 경전철이다. 부산도시철도 2호선 양산역에서 양산중앙역까지 연장 구간도 함께 구축돼 1·2호선 환승 체계가 마련된다. 올해 6월 준공 후 연내 개통이 목표다.

협약에 따라 양산선 본구간은 양산시, 2호선 연결구간은 부산시가 운영한다. 운영비 분담과 운수수익 기준, 동일 운임제, 내부 환승 체계도 함께 마련했다.

특히 개찰구를 나가지 않고 환승하는 무장애 직결 구조를 적용해 시민들이 하나의 도시철도망처럼 이용할 수 있다. 양산선은 총연장 11.43㎞, 정거장 7개소 규모로 조성된다. 운행 간격은 6~10분, 하루 130회 운행 예정이다.

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양산선은 부산과 양산을 잇는 핵심 광역 교통축 역할을 할 전망이다. 부산시는 생활권 통합과 경제·문화 교류 확대 효과도 기대하고 있다.

박형준 부산시장은 "양산선은 부산과 양산을 하나의 생활권으로 연결하는 핵심 인프라"라며 "동남권 상생 발전 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.

양산선 노선 현황. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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