김선태, 두 번째 홍보 콘텐츠로 BBQ 선택

영상 게재 이틀 만에 조회 수 300만 돌파

윤홍근 제너시스BBQ그룹 회장이 '충주맨'으로 잘 알려진 유튜버 김선태와 함께 충주 지역 학생들에게 치킨 1000마리를 선물했다. 관련 영상은 공개 이틀 만에 조회 수 300만회를 돌파하는 등 뜨거운 관심을 끌고 있다.

윤홍근 제너시스BBQ 그룹 회장(오른쪽)과 유튜버 김선태. 김선태 유튜브 채널 AD 원본보기 아이콘

김선태는 지난 27일 자신의 유튜브 채널에 BBQ와 협업한 영상을 공개했다. 충주시청 재직 시절 공식 채널 '충TV'를 통해 큰 인기를 끌었던 그는 퇴직 이후 개인 채널을 개설하고 기업 협업 콘텐츠를 선보이고 있다. 이번 영상은 우리은행에 이어 두 번째 협업이다. 공개된 영상은 업로드 이틀 만에 조회 수 300만회를 돌파했고 댓글도 수만 건 이상 달리며 높은 관심을 끌고 있다.

김선태 만난 '치킨왕'…학생들에 치킨 1000마리 '통 큰 선물'

영상에는 김선태가 서울 송파구에 위치한 BBQ 본사를 찾아 윤 회장과 만나는 모습이 담겼다. 윤 회장은 대표 메뉴인 '황금올리브치킨' 개발 과정에 대해 "닭의 신선도에 따라 식감이 달라 직접 확인하기도 했다"고 설명했다.

대화 도중 그룹 방탄소년단(BTS)의 과거 광고 모델 이력을 언급하며 "BTS도 우리가 키운 것 아니냐"고 농담을 건네기도 했다. 이에 김선태는 "저점 매수를 제대로 하셨다"며 웃으며 화답했다.

이후 김선태는 "저에게 줄 혜택이 있느냐, 평생 무료 치킨 같은 것도 가능하냐"고 물었고, 윤 회장은 "가능하다"고 답했다. 하지만 김선태는 개인 혜택 대신 "충주 학생들을 위해 쓰는 건 어떠냐"며 1000마리 기부를 제안했고 윤 회장은 이를 즉석에서 수락했다.

윤홍근 제너시스BBQ 그룹 회장. 김선태 유튜브 채널 원본보기 아이콘

"덕분에 잊지 못할 하루" 감사 댓글 이어져

이후 댓글 창에는 윤 회장과 김선태의 깜짝 선물을 전달받은 학생들의 감사 인사가 쇄도했다. 학생들은 "종례 시간에 치킨 먹는다는 얘기 듣고 온종일 기분 좋았다. 친구들과 다 같이 먹으면서 좋은 추억 쌓았다" "덕분에 새 학기에 처음 만난 친구들과 돈독해질 수 있는 시간 보냈다" "선한 영향을 받은 만큼 저도 좋은 사람이 되겠다"고 했다.

교사들과 학부모의 댓글도 이어졌다. 한 교사는 "치킨 선물로 고3 아이들이 행복한 금요일 오후를 보냈다"며 "진심으로 감사하다"고 했다. 한 학부모 역시 "아이가 치열한 입시 공부 중 치킨 먹으면서 좋았다고 하더라"며 "충주를 사랑하는 마음이 여전한 것 같아 너무 좋다"고 했다. 전직 교사라는 한 누리꾼은 "진학 상담하면서 한숨 쉬던 아이들 뒷모습만 보다가 '꺄르르' 웃으며 치킨 먹는 모습을 보니 마음이 몽글몽글해진다"고 적었다.

AD

충주 학생들이 교실에서 즐겁게 치킨을 나눠 먹는 모습. 김선태 유튜브 채널 원본보기 아이콘

김선태는 2016년 9급 공무원으로 임용된 뒤 2019년부터 충주시 공식 유튜브 채널 '충TV'를 운영했다. 최신 트렌드와 밈(meme)을 활용한 'B급 감성' 콘텐츠로 화제를 모으며 공무원 홍보 방식의 변화를 이끌었다는 평가를 받았다. 이를 인정받아 김선태는 2023년 말 임용 7년 만에 6급으로 승진하며 '초고속 승진' 사례로 화제를 모았다. 이후 그는 공직을 떠나 개인 유튜브 채널을 개설해 활동하고 있다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>