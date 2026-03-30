292평 규모 교육 시설 구축

A330·A320 기종 맞춤형 실습

파라타항공이 항공 안전 역량 강화와 인재 양성을 위해 대학 캠퍼스 내 전용 훈련 시설을 마련했다. 실무 중심의 교육 인프라를 통해 운항 안전성을 높인다는 방침이다.

27일 유한대학교에서 진행된 파라타항공 X 유한대학교 항공훈련센터 개소식에서 윤철민 파라타항공 대표이사(오른쪽에서 3번째), 최상후 유한학원 이사장(왼쪽에서 3번째)와 양사 임,교직원들이 기념 촬영을 하고 있다. 파라타항공 AD 원본보기 아이콘

파라타항공은 유한대학교와 산학협력을 통해 교내에 항공훈련센터를 완공하고 지난 27일 개소식을 열었다고 30일 밝혔다. 이번에 조성된 센터는 2개 동 3개 층, 약 292평 규모로 객실승무원의 실제 업무 환경을 반영해 설계됐다.

센터 내부에는 기종별 기내실습실을 비롯해 ▲비상보안장비실습실 ▲화재진압실습실 ▲비상탈출 슬라이드 등이 구축됐다. 특히 파라타항공이 보유한 A330과 A320 기종 특성에 맞춘 교육 환경을 구현해 승무원들이 실제 항공기 객실과 유사한 환경에서 안전 절차와 서비스 업무를 훈련할 수 있도록 했다.

이번 시설 구축은 국제선 첫 취항 후 6개월이 채 되지 않은 시점에서 이뤄진 대규모 인프라 투자라는 점이 특징이다. 파라타항공은 해당 시설을 유한대학교 항공서비스학과 학생들의 실무 교육장으로도 활용해 미래 항공 인재를 양성하는 산학 협력 플랫폼으로 발전시켜 나갈 계획이다.

AD

파라타항공 관계자는 "항공훈련센터 완공은 안전 운항 역량을 선제적으로 확보하고자 하는 노력의 결과"라며 "안전한 운항과 서비스가 현장에서 구현되는 데 중요한 역할을 할 것"이라고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>