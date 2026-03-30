2008년 입국해 영주권 취득

영주권 취득 후 한국에서 20년 가까이 살아온 60대 중국인이 장기기증으로 4명에게 새 삶을 선물하고 세상을 떠났다.

30일 한국장기조직기증원에 따르면 지난달 5일 고려대 구로병원에서 김용길씨(65)가 폐, 간장, 양측 신장을 기증하고 세상을 떠났다. 김 씨는 지난달 2일 아침 두통을 호소해 병원으로 이송됐으나, 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 상태에 빠진 것으로 전해졌다.

김 씨는 2008년 한국에 입국해 영주권을 취득한 중국인으로, 평소 어려운 이웃을 돕는 따뜻한 사람이었다. 이러한 김 씨의 신념에 대해 알던 가족들은 장기기증에 동의하며 김 씨가 다른 사람의 생명을 살리길 원했다.

기증자 김용길씨. 한국장기조직기증원 AD 원본보기 아이콘

특히 김 씨는 생전 가까운 친구가 신장 기능 저하로 오랜 투병 끝에 세상을 떠나는 과정을 지켜보며 깊은 슬픔을 느꼈던 것으로 알려졌다. 당시 그는 "장기 이식을 받으면 살 수 있는데 그러지 못해 죽음을 맞이한다는 사실이 마음 아프다"며 타인을 위해 장기를 기증하고 싶다는 뜻을 가족들에게 남기기도 했다.

중국 장춘에서 3남 2녀 중 넷째로 태어난 김 씨는 학교를 졸업한 뒤 백화점에서 물류 일을 했고, 한국에 입국해서는 식당 일을 하다가 건설업에서 용접 일을 했다.

노래 부르기를 좋아하던 그는 주말이면 가족과 함께 여행 떠나는 것을 즐겼다. 힘든 일상 속에서도 아내에게는 언제나 다정했고, 자녀에게는 튼튼한 울타리가 돼주던 자상한 아버지였다.

김 씨의 아내 박인숙 씨는 "여보, 나랑 보낸 시간 동안 잘 대해줘서 너무나 고맙고 사랑해. 하늘나라에서 편히 잘 지내고, 늘 그랬듯이 그곳에서도 어려운 사람들 도와주면서 지내. 아프지 말고 행복하게 잘 지내"라고 말하며 마지막 인사를 전했다.

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이삼열 한국장기조직기증원 원장은 "중국에서 태어났지만, 한국에서 오랜 시간을 보내며 따뜻한 나눔을 베풀고 살던 기증자 김용길 님이 삶의 마지막 순간까지 생명나눔을 실천해 주신 사랑의 마음에 감사드린다"며 "누군가의 생명을 살리는 기적과 같은 일이 우리 사회를 더 건강하고 밝게 밝히는 힘이 될 것으로 생각한다"고 말했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



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