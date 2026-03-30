BS그룹이 서남해안기업도시개발 신임 대표이사에 황준호 BS산업 부사장을 선임했다고 30일 밝혔다.

황준호 신임 대표이사는 서남해안기업도시개발 기획실장을 거쳐 BS산업 스마트시티 개발본부 상무, BS산업 스마트솔루션파트 전무, 인공지능(AI) 인프라실 실장 등을 역임했다.

황준호 서남해안기업도시개발 신임 대표이사 부사장. BS그룹 AD 원본보기 아이콘

황 대표는 전남 해남에 조성 중인 '에너지 미래도시' 솔라시도 핵심 프로젝트들을 기획 단계부터 주도해왔다. 황 대표가 이끌 서남해안기업도시개발은 BS산업, BS한양, 전라남도 등이 함께 추진하는 민관협력 도시개발 솔라시도 사업의 시행 전담 특수목적법인(SPC)이다.

솔라시도는 즉시 시공 가능한 대규모 부지와 풍부한 용수, 재생에너지 기반 경쟁력 있는 전력 공급 체계 등 데이터센터 조성의 최적 입지로 주목받고 있다. 최근 '국가 AI 컴퓨팅센터' 부지 최종 확정과 '분산에너지 특화지역' 지정 등 긍정적인 사업 환경이 조성되고 있다.

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BS그룹 관계자는 "황 대표는 솔라시도 AI 인프라 구축의 큰 틀과 구성을 설계한 인물"이라며 "그간 쌓아온 경험과 전문성을 토대로 국내외 첨단산업 기업 유치와 AI 데이터센터 파크 조성 등 핵심 프로젝트들이 성공적으로 추진될 것으로 기대된다"고 말했다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



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