'헤리티지 앤 영' 담은 HY 심볼 선보여

한양증권이 창립 70주년을 맞아 신규 CI를 선보였다. 대주주 변경 이후 추진해온 경영전략과 성장 방향성을 새로운 HY 심볼에 반영한 것이 특징이다. 주주환원, 내실 강화 등을 통해 '강한 중형 증권사'로 도약한다는 성장 로드맵도 함께 공개했다.

김병철 한양증권 대표(가운데)와 직원들이 지난 27일 창립 70주년 기념 조형물 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 한양증권 AD 원본보기 아이콘

한양증권은 지난 27일 여의도 본사에서 신규 CI와 성장 로드맵 등을 공개하는 '창립 70주년 기념식 및 CI 선포식'을 진행했다고 30일 밝혔다. 새 CI는 HY 심볼을 중심으로 구성됐으며, 기존 한양증권 로고타입은 브랜드 자산을 고려해 유지했다. 단순한 디자인 변경을 넘어, 회사가 지켜온 가치와 미래 비전을 하나의 브랜드 체계로 정리한 결과다.

특히 핵심인 HY 심볼은 한양증권의 정체성을 직관적으로 드러내면서 헤리티지와 혁신을 함께 이어가는 방향성을 담고 있다. 딥퍼플로 이어지는 그라데이션을 적용해 헤리티지의 계승과 혁신적 도약을 하나의 흐름으로 연결했다고 회사측은 설명했다.

함께 공개된 브랜드 슬로건 '헤리티지 & 영(Heritage & Young)'은 각각 70년 동안 쌓아온 역사와 신뢰, 변화에 대응하는 유연함과 새로운 성장 전략을 뜻한다.

김병철 한양증권 대표는 "지난 70년간 금융시장의 파고를 이겨내고 우뚝 선 한양증권은 이제 미래 70년 성장을 향한 새로운 발걸음을 내딛고 있다"며 "이번 CI 개편이 그동안 쌓아온 탄탄한 내실 위에 응축된 변화와 성장 에너지를 분출하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

이와 함께 한양증권은 기업가치 제고계획(밸류업) 등을 통한 성장 로드맵도 발표했다. 먼저 보통주 주당 최소 배당금 1600원 또는 배당성향 30%를 유지함으로써, 대주주 변경 이후 주주와 성과를 공유하는 구조를 강화하기로 했다.

또한 자본 효율화를 통해 연간 자기자본이익률(ROE) 10% 이상을 안정적으로 달성하고, 이를 기반으로 주주환원을 지속 확대하기로 했다. 이를 바탕으로 사업 구조를 고도화하고, 변화하는 자본시장 환경에 대응하는 '강한 중형 증권사'로 도약한다는 목표다.

AD

김 대표는 "단단한 토대를 기반으로, 이제는 수익성과 자본 효율성을 동시에 갖춘 금융회사로 도약할 시점"이라며 "수익 창출과 주주환원, 기업가치 제고의 선순환 구조를 통해 가장 빠르게 도약하는 '강한 중형 증권사'로 자리매김하겠다"고 강조했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>