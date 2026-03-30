與, PK·TK에 거물급 인사 배치

野, 대구서도 분열 조짐

김부겸 전 국무총리가 30일 "지역주의 극복과 지역 균형발전이 저의 마지막 정치적 소명"이라며 더불어민주당 후보로 대구광역시장 선거에 나서겠다고 선언했다.

김 전 총리는 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "대구가 앞장서 국민의힘을 버려야 한다. 그래야 진짜 보수가 살아난다"며 "저, 김부겸 대구로 돌아가겠다"고 밝혔다. 그는 "오늘 저는 지역주의보다 더 높은 벽을 넘고자 한다. 지역소멸이라는 절망의 벽"이라고 강조했다. 김 전 총리는 "대구가 점점 나빠지고 있다. 더 나빠지는 이유는 대구 정치 때문"이라며 "(대구) 정치인이 일을 안 한다"고 직격했다. 김 전 총리는 "이번에도 선거 후반이 되면 국민의힘은 또 '보수가 위기다, 대구까지 좌파에게 넘겨주면 안 된다'면서 빨간 점퍼 입은 이들이 넙죽넙죽 큰절하고 다닐 것"이라며 "보수를 위해서라도 이번에는 회초리를 들어야 한다"고 했다. 그러면서 "대구, 우리 다시 한번 해보자"고 말했다. 김 전 총리는 이날 오후 대구 중구 2·28기념중앙공원에서도 출마 선언을 한다.

김부겸 전 국무총리가 30일 국회 소통관에서 대구시장 출마선언을 하고 있다. 2026.3.30 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

민주당이 6·3 지방선거를 앞두고 이른바 '동진(東進) 정책'을 본격화하는 가운데, 국민의힘은 여전히 내부 갈등을 봉합하지 못한 채 분열 양상을 이어가고 있다. 김 전 총리는 대구 수성갑에서 국회의원을 지낸 이력이 있는 만큼, 상징성과 파급력을 동시에 노린 카드로 평가된다.

이날 오후 국민의힘 대구시장 예비후보 6명을 대상으로 첫 토론회가 열릴 예정이지만, 공천 과정에서 불거진 잡음으로 흥행 여부는 불투명하다는 평가가 나온다. 이날 토론회에는 유영하·윤재옥·최은석·추경호 의원과 이재만 전 대구 동구청장, 홍석준 전 의원 등 총 6명이 참여하며, 오후 6시부터 생중계될 예정이다.

경선 이전 컷오프 과정에서 불거진 갈등이 변수로 작용하고 있다. 유력 주자로 꼽혔던 주호영 국회부의장은 공천 배제에 반발해 효력정지 가처분 신청을 제기하며 무소속 출마 가능성까지 열어둔 상태다. 컷오프된 이진숙 전 방송통신위원장은 28일 대구 삼성라이온즈파크를 찾아 '대구시장 이진숙'이라는 어깨띠를 두르고 유세에 나서는 등 사실상 선거운동을 지속하고 있다.

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대구 선거 흐름을 둘러싼 여야 희비가 엇갈리고 있지만, 선거 막판 변수는 여전히 남아 있다는 게 대체적인 평가다. 전국적으로 민주당 우세 흐름이 감지될 경우 역으로 대구·경북(TK) 쪽에서는 보수층 역결집이 일어날 수 있다는 의미다. 국민의힘 한 중진 의원은 "과거 총선에서도 막판에 '민주당 견제론'이 작동하며 보수층이 결집했던 사례가 있다"며 "선거는 결국 마지막까지 가봐야 결과를 알 수 있다"고 말했다.

지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



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