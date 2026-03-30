김포 마산~양촌 4.26㎞ 연결…1676억원 규모

금호건설은 한국도로공사가 발주한 '계양~강화 고속국도 ' 4공구 건설 공사를 수주했다고 30일 밝혔다.

계양~강화 고속국도는 인천 강화도와 계양을 연결하는 총장 29.9㎞의 왕복 4~6차로 도로다. 총 3조3000억원이 투입되는 이 사업은 7개 공구로 나뉘어 추진되며, 오는 2032년 개통 예정이다. 인천 계양구 상야동에서 검단신도시와 김포한강신도시를 거쳐 강화군 강화읍까지 이어지는 국가 간선 도로망으로 조성된다.

금호건설이 수주한 계양~강화 고속국도 4공구 위치도. 금호건설 제공 AD 원본보기 아이콘

이 중 금호건설이 시공을 맡은 4공구는 김포시 마산동~양촌읍 누산리 구간 4.26㎞다. 총공사비는 1676억원으로, 금호건설이 85%, 일신건설이 15%의 지분율로 공사에 참여한다. 해당 구간은 왕복 4차로로 건설되며, 교량 9개소와 양촌하이패스IC 1개소가 포함된다. 공사 기간은 착공일로부터 84개월이다.

도로가 준공되면 수도권 서북부 지역의 광역 교통망이 확충되며, 기존 도로에 집중된 교통량 분산으로 돼 김포·검단 등 주요 지역의 교통 혼잡도 완화될 것으로 기대된다. 특히 현재 1시간 이상 걸리는 강화~계양 간 이동시간이 20분대로 단축될 것으로 예상된다.

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금호건설 관계자는 "도로·교량 분야 기술력과 사업 수행 역량을 바탕으로 체계적인 시공과 공정 관리를 통해 품질 높은 도로 인프라를 구축하겠다"고 말했다.

정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



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