코스맥스, 세계 최대 뷰티 박람회서 제형 기술 인정…스킨케어 대상 수상

1000조 나노 입자 구현한 혁신 제형…국제 무대서 기술력 입증

이탈리아 거점 기반 글로벌 확장…K-뷰티 경쟁력 강화

코스맥스 코스맥스 close 증권정보 192820 KOSPI 현재가 193,700 전일대비 11,300 등락률 -5.51% 거래량 24,556 전일가 205,000 2026.03.30 09:39 기준 관련기사 코스맥스, 주당 3300원 배당…ODM 첫 ‘고배당기업’ 요건 충족 코스맥스그룹, 올해 상반기 신입사원 공개 채용 [특징주]코스맥스, 식약처와 K-뷰티 경쟁력 강화 논의에 7%↑ 전 종목 시세 보기 가 세계 최대 뷰티 박람회에서 스킨케어 제형 기술로 최고상을 수상했다.

코스맥스는 지난 26일부터 29일까지 이탈리아 볼로냐에서 열린 제 57회 '코스모프로프 볼로냐 2026'에서 '코스모팩 어워즈' 스킨케어 제형 부문 대상을 수상했다고 30일 밝혔다.

코스모프로프는 매년 약 100개국, 25만 명 이상이 찾는 글로벌 최대 규모의 뷰티 행사다. 코스맥스는 이번 시상에서 ODM 기업 중 유일하게 스킨케어·헤어케어·지속가능성 등 3개 부문 결선에 오르며 기술력을 인정받았다.

수상 제품인 '1000 트릴리언 모이스처라이저'는 제형 구조 자체를 혁신한 기술로 평가받았다. 높은 오일 함량에도 불구하고 반투명한 외관과 산뜻한 사용감, 높은 보습력을 동시에 구현한 것이 특징이다. 피부 마이크로바이옴 기반의 독자 바이오 전환 기술과 고압 균질화 공정을 결합해 1㎖당 약 1000조 개 수준의 나노 입자를 형성하는 고밀도 에멀전 구조를 완성했다.

코스맥스는 앞서 세계화장품학회에서 모낭 오가노이드를 활용한 연구로 국내 기업 최초 본상을 수상한 데 이어, 이번 성과를 통해 글로벌 시장에서 연구개발 역량과 제형 기술력을 다시 한번 입증했다.

이번 박람회에서 코스맥스는 'K-Beauty Go Global'을 핵심 메시지로 내세웠다. 특히 최근 인수한 이탈리아 ODM 기업 케미노바와의 협업을 통해 유럽 생산 거점과 연구개발 역량의 시너지를 강조했다. 케미노바는 40년 이상의 업력을 바탕으로 더마 코스메틱과 클린·비건 뷰티 분야에서 강점을 보유하고 있다.

코스맥스는 케미노바 인프라와 자사의 제형 기술을 결합해 프리미엄 글로벌 시장 공략을 강화할 계획이다. 이와 함께 박람회 현장에서는 스킨케어와 메이크업을 아우르는 약 70종의 제품을 전시하고, 미국·중국·인도네시아·태국 등 해외 법인의 현지화 기술을 적용한 제품도 공개해 글로벌 고객사의 관심을 끌었다.

또한 향후 뷰티 시장을 이끌 트렌드로 효능과 지속가능성을 동시에 추구하는 'Future, Now'와, 커뮤니티 기반의 참여형 뷰티를 의미하는 'Co-nnected'를 제시했다.

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한편 코스맥스는 친환경 소재를 적용한 토너 패드와 손상 모발 개선 솔루션으로 각각 지속가능성 및 헤어케어 부문 결선에도 진출하며 전반적인 기술 경쟁력을 입증했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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