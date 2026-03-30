CJ ENM, KBS미디어 등 참여

"교류·협력 확대, 네트워크 강화"

'시리즈 마니아 2026' 한국공동관 현장 AD 원본보기 아이콘

한국이 프랑스 릴에서 열린 세계 최대 방송영상 축제 '시리즈 마니아'에 주빈국으로 참여했다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 지난 20일부터 27일까지 열린 행사 중 산업교류 프로그램 '시리즈 마니아 포럼(24~26일)'에서 한국공동관을 운영했다. CJ ENM, KBS미디어, MBC, SLL, 스튜디오S, 와이낫미디어, EO콘텐츠그룹, 채널A 등 여덟 기업이 참가해 해외 주요 방송사, 제작사, 플랫폼 등 현지 바이어와 상담 130건을 진행했다. 공동 제작 및 콘텐츠 유통 협력 가능성을 집중적으로 논의했다.

유현석 콘진원 원장직무대행은 프랑스 국립영화영상센터(CNC)의 가에탕 브뤼엘 회장, 제레미 케슬러 유럽·국제업무 국장, 아멜리 렌하르트 시청각콘텐츠 국장을 만나 양 기관의 중점 사안과 정책 교류 방안을 논의했다. 주프랑스 대한민국 대사관과도 현지 산업 동향을 공유하고, 국내 콘텐츠 기업의 유럽 진출 지원 방안을 점검했다.

글로벌 방송영상 산업 주요 기관과 기업의 최고 의사 결정권자가 참여하는 고위급 라운드 테이블 '릴 다이얼로그'에 패널로도 참석했다. 브뤼엘 회장, 줄리 로이 텔레필름 캐나다 대표 등과 함께 방송영상 콘텐츠 산업의 국제 협력 방향을 논의했다.

유현석 콘진원 원장직무대행 원본보기 아이콘

콘진원은 한국 방송영상 콘텐츠를 소개하는 쇼케이스를 열고 '친애하는 X', '판사 이한영', '굿 파트너', '블러디 플라워' 등 국내 제작사의 신규 시리즈를 선보였다. 참가 제작사들은 작품 기획 의도와 제작 방향을 직접 설명하며 해외 공동 제작과 유통 협력 가능성을 모색했다.

민다현 CJ ENM 부장은 "유럽을 비롯한 글로벌 방송영상 산업 관계자들에게 한국 드라마를 소개할 수 있는 의미 있는 기회였다"며 "한국 드라마 리메이크와 공동 제작에 대한 관심이 높다는 점을 확인했다"고 말했다.

콘진원은 웹툰 지식재산권(IP)의 영상화를 주제로 한 특별 세션도 개최했다. 웹툰 '유미의 세포들' 원작자인 이동건 작가와 드라마 '취사병 전설이 되다' 제작을 맡은 이혜영 스튜디오드래곤 CP, '중증외상센터' 등을 제작한 권미경 스튜디오N 대표가 패널로 참여해 웹툰 IP의 영상화 과정과 글로벌 확장 가능성을 논의했다.

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주빈국 프로그램 전체에는 현지 방송영상 산업 관계자와 관객 등 약 400명이 참석했다. 유현석 원장직무대행은 "글로벌 방송영상 산업 관계자와 한국 콘텐츠 기업 간 교류 및 협력을 확대하고 네트워크를 강화했다"며 "앞으로도 국내 방송영상 기업의 해외 진출을 지속해서 지원하겠다"고 밝혔다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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