박형준 시장 "대한항공, 미래항공 클러스터 앵커기업 바라"

서부산을 미래 항공우주산업의 산실로 만드는 프로젝트가 추진된다.

부산시(시장 박형준)는 30일 강서구 대한항공 부산테크센터에서 대한항공과 2000억원 규모 투자양해각서를 체결한다고 알렸다.

이날 체결식에 박형준 시장과 우기홍 대한항공 대표이사 부회장이 참석해 협약서에 서명한다.

대한항공은 부산테크센터 내 유휴부지 1만1000평에 연면적 1만6000평 규모 항공우주 신규 공장을 건립한다. 미래형 무인기 제조, 차세대 민항기 부품 생산, 군용기 개조·성능개량 등을 수행하는 다목적 시설이다.

대한항공은 강서구 일대에 부지면적 21만7000평 규모 부산테크센터를 운영하며 민항기 부품 설계·개발, 무인기 생산, 군용기·민항기 유지보수(MRO) 사업을 추진하고 있다. 1977년 국내 최초 항공기 생산을 시작했고 최근에는 인공지능 기반 차세대 무인기 기술을 선보였다.

이번 투자는 시가 지난해부터 대한항공과 협의를 이어온 결과다. 항공우주 분야 투자유치 가운데 최대 규모다. 무인기 시장 확대와 함께 미래 유망 산업 투자라는 점에서 의미가 있다는 평가다.

부산시는 가덕도신공항과 연계해 서부산 일대에 '부산 미래항공 클러스터'를 구축 중이다. 이번 투자가 클러스터 조성의 핵심 기반이 될 것으로 본다. 대규모 투자로 산업 집적과 기업 유치, 산학연 협력 확대도 기대한다.

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우기홍 대한항공 대표이사 부회장은 "대한항공이 글로벌 무인기 시장을 이끌고 차세대 항공기 제작 역량을 확보하기 위한 전략적 결정"이라며, "앞으로도 부산시와의 긴밀한 협력을 통해 부산테크센터를 미래 항공우주 산업의 핵심 거점으로 육성하겠다"고 말했다.

박형준 시장은 "대한항공이 미래항공 클러스터의 중심 역할을 하도록 행·재정 지원을 아끼지 않겠다"며 "서부산을 항공우주산업 중심지로 키워나가겠다"고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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