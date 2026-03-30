[특징주]애경케미칼, 장초반 20% 급등…TPC 국산화 성공
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20.61% 오른 1만3750원에 거래
애경케미칼 애경케미칼 close 증권정보 161000 KOSPI 현재가 13,370 전일대비 1,970 등락률 +17.28% 거래량 4,891,240 전일가 11,400 2026.03.30 09:32 기준 관련기사 [특징주]'TPC 국산화' 애경케미칼, 20%대 급등 항공·유통·화학 실적 개선…애경그룹 "재도약 발판" ‘조방원’이 끌고 ‘금반지’가 밀었다…정책 훈풍에 날개 단 한국 증시 이 30일 장 초반 20%대 급등하고 있다. 전 거래일인 지난 27일 아라미드 섬유 핵심 원료의 국산화 성공 소식에 22% 상승 마감한 뒤 투자 열기가 식지 않고 있다.
이날 오전 9시9분께 한국거래소에서 애경케미칼은 전장 대비 20.61% 오른 1만3750원에 거래되고 있다.
애경케미칼이 국내 최초로 아라미드 섬유 핵심 원료인 'TPC' 국산화에 성공했다는 소식에 투자자들의 관심이 쏠린 것으로 풀이된다. 애경케미칼은 지난 26일 울산공장에서 TPC 양산설비 준공식을 열었다.
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아라미드는 첨단 섬유 소재로, 강철보다 가볍고 단단하며 난연성을 갖춰 '슈퍼섬유'로 불린다.
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