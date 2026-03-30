국내산 사과발효식초와 콤부차의 만남



동서식품은 애플사이다비니거(사과발효식초)의 산뜻함과 콤부차의 청량감을 담은 '동서 애사비 콤부차' 신제품 3종을 출시했다고 30일 밝혔다.

이번 신제품은 지속 가능한 건강 관리를 중시하는 2030세대의 트렌드를 반영해 기획됐다. 지난해 선보인 '동서 애사비 콤부차' 시리즈의 인기에 힘입어 과일 풍미를 다양화하며 소비자 선택 폭을 넓혔다.

신제품은 자몽과 오렌지가 어우러져 상큼함을 주는 '자몽 오렌지', 샤인머스캣의 달콤함과 리치의 향이 조화를 이루는 '샤인머스캣 리치', 국산 배와 모과를 활용해 맑은 단맛이 특징인 '배 모과' 등 3종으로 구성됐다.

동서 애사비 콤부차는 국내산 현미와 하동 녹차로 만든 콤부차 분말에 국내산 사과를 발효시킨 애플사이다비니거를 배합해 산미와 과일 풍미의 균형을 살렸다. 또한 설탕을 넣지 않아 당과 칼로리 부담을 줄였다.

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동서식품 박세범 마케팅 매니저는 "이번 신제품은 애사비와 콤부차를 보다 다채로운 과일 맛으로 즐기고자 하는 소비자 요구를 반영한 제품"이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



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