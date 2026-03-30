삼성바이오, 사상 첫 파업 위기…노사 협상 막판 줄다리기 관측

내달 21일 단체행동·5월1일 총파업 예고

삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 close 증권정보 207940 KOSPI 현재가 1,527,000 전일대비 79,000 등락률 -4.92% 거래량 16,514 전일가 1,606,000 2026.03.30 11:16 기준 관련기사 삼성바이오로직스, 'CDMO 리더십 어워즈' 수상 "1인당 격려금 3000만원·임금 14% 인상하라"…삼성바이오, 창사 이래 첫 파업 위기 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 가 2011년 창립 이후 첫 파업 위기를 맞았다.

30일 삼성바이오로직스 상생노동조합에 따르면 전날 오후까지 진행된 파업 찬반 투표 결과 응답 조합원의 95.52%가 찬성했다. 전체 투표율은 95.38%(3508표)로 마감됐다. 삼성바이오로직스 노사는 앞서 13차례의 임금·단체협약 교섭에 실패했다. 이에 노조는 지난 23일 조정 절차를 중단하고 24일부터 투표 절차에 돌입했다.

쟁점은 임금과 성과급이다. 노조는 14%의 기본급 인상과 함께 영업이익의 20%를 초과이익성과급(OPI)으로 지급할 것을 요구하고 있다. 임직원 1인당 3000만원의 격려금, 3년간 자사주 배정 등도 요구한 것으로 알려졌다. 사측은 총 6.2%의 임금 인상률과 격려금 200%, 교대수당 확대 등을 제시했다. OPI 또한 그룹 가이드라인인 영업이익 10% 혹은 경제적부가가치(EVA) 기준 20% 안을 고수하고 있다.

인사·경영권 관련 요구도 함께 제기됐다. 노조는 채용과 승진, 징계, 포상, 배치전환 등 인사제도 전반에 대해 사측이 노조와 사전 합의를 거쳐야 하고, 분할·합병·양도 등 경영권 관련 사안 역시 노사 합의 없이 추진할 경우 효력을 인정할 수 없다는 입장인 것으로 전해졌다. 노조 측은 존 림 대표가 귀국하면 비공식 협상을 진행한다는 계획이다. 합의에 이르지 못할 경우 다음 달 21일 단체 행동을 시작으로 오는 5월1일 파업에 돌입한다는 입장이다. 삼성바이오로직스 노조 가입자는 3689명으로 전체 임직원의 약 75%에 해당한다.

삼성바이오로직스 노조가 파업에 돌입하면 글로벌 사업 경쟁력도 타격을 입을 것으로 우려된다. 엄격한 품질 관리와 납기일 준수를 무기로 성장해온 삼성바이오로직스에게 파업으로 인한 생산 차질은 뼈아프다. 파업이 현실화돼 24시간 쉼 없이 돌아가야 할 공장 가동이 중단되거나 생산 일정에 차질이 빚어질 경우, 고객사 이탈은 물론 대외 신뢰도가 훼손될 수 있다. 바이오 공정은 미생물이나 동물 세포를 이용해 의약품 원료를 생산하는 구조여서 중간에 설비 가동을 멈출 수 없다. 세포 배양부터 정제까지 이어지는 일련의 과정은 보통 수 주일이 소요되며, 이 기간 동안 온도·습도·산소 농도 등 세포 생존에 필요한 최적의 환경을 끊임없이 일정하게 유지해야 한다.

바이오의약품 CDMO(위탁개발생산) 산업은 각국의 전략 산업으로 육성되며 경쟁이 더욱 치열해지고 있다. 삼성바이오로직스는 현재 78만 5000ℓ로 세계 최고 생산능력을 갖췄지만 기존 경쟁자인 론자는 물론 일본 후지필름과 중국 우시바이오로직스·CL바이오로직스 등이 조(兆)단위 투자를 무기로 급격한 증설을 통해 추격하고 있다.

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노사 양측 모두 전면 파업이 초래할 타격을 인지하고 있는 만큼, 존 림 대표 귀국 후 진행될 비공식 교섭 과정에서 극적 타결을 위한 막판 줄다리기에 총력을 기울일 것이란 관측이 지배적이다. 노조 측은 "파업자체가 목적은 아니다"며 "남은 기간동안 사측이 개선안을 들고오면 언제든 대화할 의지가 있다"고 밝혔다. 사측 관계자 역시 "임금협상을 원만하게 마무리할 수 있도록 계속 노력하겠다"는 입장을 전했다. 정동훈·이성민 기자

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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