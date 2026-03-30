[특징주]'이란 전쟁 격화' 삼성전자·SK하이닉스 약세

삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 172,900 전일대비 6,800 등락률 -3.78% 거래량 6,036,330 전일가 179,700 2026.03.30 09:32 기준 관련기사 액티브 상장지수펀드 규제 완화 기대감...코스닥에 훈풍 불까 넣기만 하면 라벨 분석까지…삼성전자, '인피니트 AI 와인 냉장고' 출시 [클릭 e종목]"삼성전자, 1Q 영업익 43조 예상…매수 의견 유지" 전 종목 시세 보기 와 SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 864,000 전일대비 58,000 등락률 -6.29% 거래량 1,161,710 전일가 922,000 2026.03.30 09:32 기준 관련기사 액티브 상장지수펀드 규제 완화 기대감...코스닥에 훈풍 불까 삼성전자 노사, 임금교섭 재개 사흘 만에 중단 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 가 이란 전쟁이 격화에 따른 국제 유가 급등으로 약세를 보이고 있다.

30일 9시10분 기준 삼성전자는 전 거래일 대비 3.67%(6600원) 내린 17만3100원에, SK하이닉스는 전 거래일 대비 5.31%(4만9000원) 내린 87만3000원에 거래되고 있다.

이란 전쟁이 확전 양상을 보이고 있다. 예멘의 친이란 무장정파 후티는 지난 28일(현지시간) 새벽 이스라엘을 향해 미사일을 발사했다. 후티의 개입으로 홍해 항행도 위협받을 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 홍해 입구인 바브엘만데브 해협은 세계 해상 원유 물동량의 10%가 통과하는 핵심 경로다.

AD

브렌트유 5월 인도분 선물 가격은 이날 오전 8시15분 기준 전장 대비 2.2% 오른 배럴당 115.09달러를 기록했다. 미국 서부텍사스원유(WTI) 5월 인도분 선물 가격은 배럴당 102.03달러로 전장보다 2.4% 올랐다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>