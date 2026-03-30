경기 안산시(시장 이민근)는 지난 27일 어르신들의 편안한 노후를 지원할 '복합노인복지센터 건립공사' 기공식을 개최했다고 30일 밝혔다.

이민근 안산시장(오른쪽 열번째)이 27일 '복합노인복지센터 기공식' 에서 참석자들과 함께 시삽 퍼포먼스를 하고 있다. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

복합노인복지센터(초지동 606-1번지 소재)는 어르신들의 문화·여가·교육은 물론 구직 활동까지 지원하는 공간으로 조성될 계획이다.

이날 기공식은 이민근 안산시장을 비롯해 지역 주민 등 200여 명이 참석한 가운데 진행됐다. 행사는 단원구노인지회 백합합창단의 공연을 시작으로 경과보고, 인사말, 축사 등의 순으로 진행됐다.

복합노인복지센터는 총 148억원의 사업비를 투입해 지하 1층, 지상 5층, 연면적 3361.85㎡ 규모로 건립된다. 주요 시설로는 ▲단원구 노인회관 ▲노인대학 ▲노인일자리 종합지원센터 ▲어르신 목욕탕 등이 조성될 예정이다.

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공사는 이달 착공을 시작해 약 19개월의 공사 기간을 거쳐 2027년 10월 준공을 목표로 하고 있다.

이민근 안산시장이 지난 27일 '복합노인복지센터 기공식' 에서 인사말을 하고 있다. 안산시 제공 원본보기 아이콘

이민근 안산시장은 "복합노인복지센터는 어르신들이 안전하고 편안하게 이용할 수 있는 대표적인 복지시설로 자리매김하게 될 것"이라며 "향후 시민 누구나 이용할 수 있는 공간이 될 수 있도록 안전을 최우선으로 신속히 조성해 나가겠다"고 말했다.

안산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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