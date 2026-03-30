중국 국방부 대표단이 유럽 주요국과 국제기구를 잇달아 방문하며 전방위 안보 외교에 힘을 쏟고 있다.

미국이 이란전쟁으로 발이 묶인 사이, 중국이 틈새 공략을 통해 국제 사회에서의 영향력을 빠르게 넓히고 있다는 분석이 나온다.

중국 국기 오성홍기. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

중국 국방부는 이달 23~29일(현지시간) 유럽연합(EU) 본부와 북대서양조약기구(NATO) 본부, 스위스를 방문했다고 29일 밝혔다.

중국 국방부는 "이번 방문 기간 중 제15차 EU-중국 국방안보정책 대화와 제9차 NATO-중국 안보정책 대화, 제15차 스위스-중국 국방 실무대화를 개최했다"며 "국제 및 지역 안보 정세를 포함한 공동 관심사에 대해 심도 있는 의견을 교환했다고"고 전했다.

EU대외관계청(EEAS)에 따르면 EU와 중국은 지난 24일 열린 제15차 연례 안보·국방 협의에서 동중국해와 남중국해, 대만 해협을 포함한 아시아·태평양 지역의 안보 현안에 대해 의견을 나눴다. 또 양측은 우크라이나 전쟁과 이란 전쟁 등 국제 안보 지형의 주요 현안에 대해서도 의견을 교환했다.

아울러 EU와 중국은 이번 협의에서 핵무기 확산 방지와 군비 축소 및 우주 안보에 대한 대화도 진행했다.

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젠쥔보 푸단대학교 국제문제연구소 유럽-중국 관계 연구 센터 소장은 중국 관영 매체 글로벌타임스에 "중국과 유럽 간의 군사 교류가 군사 안보 개념에 대한 글로벌 합의를 구축하고 촉진하는 데 기여한다"고 말했다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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