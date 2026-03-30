'李대통령 취임 300일' 靑 정식 홈페이지 공개…'국민참여' 전면에

30일 오전 11시부터 정식 서비스 개시

'대통령과 함께한 순간'·'디지털 굿즈'·'생활 속 공감정책' 메뉴 신설

임시 홈페이지 운영 마치고 정식 가동

'사전정보공개 목록' 신규 추가로 국정 투명성·국민 알 권리 보장

청와대가 이재명 대통령 취임 300일을 맞아 국민 참여 기능을 대폭 강화한 정식 홈페이지를 공개한다. 인수위원회 없이 출범한 정부가 임시 홈페이지 운영을 마무리하고 '국민주권 실현'과 '참여·소통'이라는 국정 철학을 반영한 온라인 소통 창구를 본격 가동하는 것이다.

청와대는 30일 오전 11시 공식 도메인인 '대통령닷컴'을 통해 정식 홈페이지를 공개한다고 밝혔다. 청와대는 전임 대통령 탄핵이라는 국가적 위기 속에서 별도 인수위 없이 곧바로 임기를 시작한 만큼, 예산 절감과 행정 공백 최소화를 고려해 임시 홈페이지를 운영해왔다.

이번 개편의 핵심은 국민이 단순한 정보 수용자를 넘어 직접 국정 콘텐츠를 만들고 정책 아이디어를 제안할 수 있도록 한 '참여형 공간' 신설이다. 새 홈페이지에는 국민 참여형 3대 메뉴가 새로 구성됐다. '대통령과 함께한 순간'은 국민이 휴대전화에 저장한 대통령 관련 사진을 직접 올리는 공간이다. 대통령과 함께했던 사진을 접수하면 간단한 확인 절차를 거쳐 홈페이지에 게시된다. 청와대는 이를 통해 국민의 시선으로 기록한 국정의 순간들을 함께 공유하는 상징적 코너가 될 것으로 기대하고 있다.

'내가 만드는 디지털 굿즈'는 국민이 직접 디자인한 스마트폰 배경화면과 스마트워치 페이스 등 각종 디지털 콘텐츠를 제안하고 나누는 게시판이다. 누구나 자유롭게 내려받아 활용할 수 있도록 해 일상 속에서 '국민이 주인인 정부'라는 메시지를 체감하도록 한다는 취지다. '생활 속 공감정책'은 국민 생활과 맞닿아 있는 정책 아이디어를 소개하고 제안하는 소통 창구다. 청와대는 국민의 목소리가 국정 운영의 나침반이 되도록 누구에게나 열려 있는 정책 제안 공간으로 운영할 계획이다.

국정 투명성과 편의성 강화도 이번 개편의 핵심축이다. 청와대는 '사전 정보 공개 목록'을 신설해 주요 부서의 정보 목록을 선제적으로 공개하기로 했다. 국민의 알 권리를 넓히고 행정 투명성을 높이기 위한 조치로, '투명한 정부'를 표방하는 국민주권 정부의 철학을 온라인 공간에도 반영한 셈이다.

이와 함께 이 대통령과 김혜경 여사의 행보를 주제별로 모아볼 수 있도록 기능을 강화했고, 모바일·태블릿·PC 등 모든 디지털 기기에서 최적화된 화면을 제공하는 인터페이스를 구축했다. 청와대는 이를 통해 정식 홈페이지를 '사용자 중심의 미디어 허브'로 발전시킨다는 구상이다.

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청와대는 "이번 정식 홈페이지 오픈은 인수위 없이 달려온 지난 300일의 성과를 국민과 공유하고, 앞으로의 국정을 국민과 함께 설계하겠다는 강력한 의지의 표명"이라며 "청와대라는 이름에 걸맞게 국민의 목소리가 가장 높은 곳에서 울려 퍼지는 공간으로 운영해 나가겠다"고 밝혔다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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