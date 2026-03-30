[오늘의신상]당 낮추고 단백질 가득…청소년 음료 '뉴케어 하이멘토 버터쿠키맛' 출시

초코맛에 이어 버터쿠키맛 출시

대상웰라이프가 청소년 영양음료 '뉴케어 하이멘토 버터쿠키맛'을 출시했다고 30일 밝혔다.

뉴케어 하이멘토는 성장기 청소년의 에너지 충전을 위한 영양음료다. 버터쿠키맛은 기존 초코맛에 이어 선보이는 두 번째 라인업으로, 버터쿠키 특유의 진한 버터 풍미를 음료로 구현했다.

신제품은 비타민B군, 타우린, L-아르기닌을 함께 담은 '3-in-1' 설계를 적용했으며, 한 팩당 당류 함량을 4g으로 낮췄다. 특히 청소년에게 필요한 영양 성분인 단백질 8g과 BCAA 1500㎎을 함유해 활동량이 많은 청소년의 체력 보충에 도움이 될 수 있도록 설계했다.

AD

대상웰라이프 관계자는 "뉴케어 하이멘토 버터쿠키맛은 청소년들이 보다 맛있고 간편하게 영양을 챙길 수 있도록 기획한 제품"이라며 "앞으로도 학업과 일상 속에서 균형 잡힌 영양 섭취와 건강한 에너지 충전을 도울 수 있는 다양한 제품을 선보일 계획"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>