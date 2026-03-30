[오늘의신상]당 낮추고 단백질 가득…청소년 음료 '뉴케어 하이멘토 버터쿠키맛' 출시
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초코맛에 이어 버터쿠키맛 출시
대상웰라이프가 청소년 영양음료 '뉴케어 하이멘토 버터쿠키맛'을 출시했다고 30일 밝혔다.
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뉴케어 하이멘토는 성장기 청소년의 에너지 충전을 위한 영양음료다. 버터쿠키맛은 기존 초코맛에 이어 선보이는 두 번째 라인업으로, 버터쿠키 특유의 진한 버터 풍미를 음료로 구현했다.
신제품은 비타민B군, 타우린, L-아르기닌을 함께 담은 '3-in-1' 설계를 적용했으며, 한 팩당 당류 함량을 4g으로 낮췄다. 특히 청소년에게 필요한 영양 성분인 단백질 8g과 BCAA 1500㎎을 함유해 활동량이 많은 청소년의 체력 보충에 도움이 될 수 있도록 설계했다.
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대상웰라이프 관계자는 "뉴케어 하이멘토 버터쿠키맛은 청소년들이 보다 맛있고 간편하게 영양을 챙길 수 있도록 기획한 제품"이라며 "앞으로도 학업과 일상 속에서 균형 잡힌 영양 섭취와 건강한 에너지 충전을 도울 수 있는 다양한 제품을 선보일 계획"이라고 말했다.
정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr
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