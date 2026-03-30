민주당, ‘대북송금 수사 조작’ 의혹 제기

검사-변호사 통화 녹음 공개 파장

“이재명 주범 자백 필요” 발언 공방

서민석 “압박·회유 있었다” 주장

전직 검사들 “허위진술 요구 없었다” 반박

이화영 전 경기도 평화부지사가 14일 국회에서 열린 법무부 등에 대한 법제사법위원회 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 2025.10.14 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 연루된 쌍방울 대북송금 사건 수사 과정에서 검찰이 진술을 조작한 정황이 있다는 주장이 나온 가운데 해당 수사에 참여했던 전직 검사들 중 일부가 "수사 당시 검찰에서 이화영 전 경기도 평화부지사에 대해 압박·회유·허위진술을 종용한 사실이 없다"고 했다.

30일 법조계에 따르면 쌍방울 대북송금 수사팀에 관여했던 전직 검사 일부는 최근 언론 공지를 내고 이같이 주장했다. 입장을 밝힌 전직 검사는 홍승욱 전 수원지검장 김영일 전 수원지검 2차장 김영남 전 수원지검 6부장 등이고 이들은 모두 현재 변호사 신분이다.

이들은 "이화영의 자백 취지 진술 이후 서민석 변호사 측에서 특정범죄가중처벌법상 뇌물 혐의를 일반 뇌물로 변경하고 정범이 아닌 종범으로 기소해줄 것과 재판 중 보석 등 제안을 요청한 바 있다"며 "당시 검찰 수사팀은 그 요청이 법리상 불가하다고 통보했을 뿐 이를 제안한 바 없고 이화영·서민석에게 허위 진술 등을 요구한 바도 없다"고 했다. 이어 "이화영의 뇌물 등 추가 혐의에 대해서는 증거와 절차에 따라 수사가 적법하게 진행됐다"고도 했다.

더불어민주당은 전날 이 전 부지사의 변호인이었던 서 변호사와 기자회견 열고 사건 수사가 진행될 당시 검찰이 서 변호사를 회유하려 했다고 주장했다. 민주당은 그 근거로 박상용 검사와 서 변호사 사이 통화 녹음 파일을 공개했다. 해당 통화에는 박 검사가 "이재명씨가 완전히 주범이 되고 이 사람(이 전 부지사)이 종범이 되는 식의 자백이 있어야 한다"는 내용이 담겼다.

이를 두고 서 변호사는 가지회견에서 "검찰은 어떤 진술이 필요하다는 설계를 끝내놓고 그에 맞는 진술을 만들기 위해 이화영과 김성태 전 회장에 대한 압박과 회유를 반복했다"고 말했다.

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박 검사는 즉각 자신의 SNS(소셜미디어)에 "그건 오히려 본인(서 변호사)이 나에게 제안했고 내가 안 된다고 했던 이야기"라며 "그 내용을 어떻게 이렇게 거짓말 할 수 있느냐. 국정조사에 직접 증인으로 출석해서 얘기하라"고 반박했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr



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