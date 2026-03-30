비자, 캔톤 네트워크에 프라이버시 보호 결제 제공

글로벌 결제 기술 기업 비자가 주요 결제 기업 중 최초로 캔톤 네트워크의 슈퍼 밸리데이터(Super Validator)로 합류한다고 30일 밝혔다.

캔톤 네트워크는 토큰화된 금융자산의 발행과 거래를 중심으로 자본시장에서 널리 활용되고 있다. 비자의 합류로 캔톤은 자본시장과 결제를 연결하고 온체인 결제를 캔톤 생태계 안으로 직접 통합하게 된다.

비자의 이번 참여는 금융기관들이 블록체인 도입 시 겪고 있는 핵심적인 딜레마를 해소하는 데 의미가 있다는 분석이 나온다. 블록체인 고유의 투명성은 금융기관이 반드시 지켜야 하는 엄격한 프라이버시 및 개인정보보호 기준과 충돌할 수 있다. 하지만 규제 기반 금융에 특화해 설계된 캔톤 네트워크는 설계 초기 단계부터 프라이버시 보호 기능을 내장하고 있어 기관들이 민감한 데이터를 노출하지 않고도 공유 인프라를 안전하게 활용할 수 있도록 지원한다.

루베일 버와드커 비자 글로벌 혁신성장 파트너십 총괄은 "많은 은행이 프라이버시 보호 문제로 인해 핵심 업무를 온체인으로 이전하는 데 어려움을 겪어왔다"며 "비자는 캔톤 네트워크의 슈퍼 밸리데이터로서 글로벌 네트워크의 신뢰, 거버넌스, 운영 역량을 프라이버시 보호 블록체인 인프라에 접목한다. 이제 규제 금융기관들도 기존 운영 방식을 재설계하지 않고도 결제를 온체인으로 전환할 수 있게 될 것"이라고 말했다.

에릭 사라니에키 캔톤 네트워크 공동 창시자이자 가상자산 부문 네트워크 전략 총괄은 "캔톤은 처음부터 규제 금융의 요건을 충족하도록 설계됐다"며 "비자의 슈퍼 밸리데이터 참여는 이 기술이 단순한 실험 단계를 넘어 실제 운영 가능한 인프라로 성숙했음을 입증한다"고 했다. 이어 "결제와 자산이 온체인에서 연결됨으로써 금융 시장의 새로운 장이 열린다. 거래는 블록체인의 속도로 이뤄지면서도 프라이버시, 보안 및 규제 준수 요건을 모두 충족할 수 있게 된다"고 말했다.

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비자의 이번 참여는 그간 추진해 온 디지털 자산 및 스테이블코인 전략의 일환이다. 비자의 스테이블코인 정산 규모는 글로벌 기준 연간 약 46억달러에 달하며 전 세계 50여개국에서 130개 이상의 스테이블코인 연동 카드 프로그램을 운영하고 있다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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