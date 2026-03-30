시흥시, 중장년층 ‘노후준비 인생수업’ 운영

재무부터 건강까지…‘인생 2막’ 가이드 지원

국민연금공단 중앙노후준비지원센터와 협력

재무·건강·복지 아우른 맞춤형 교육

경기 시흥시(시장 임병택)는 중장년층의 안정적인 노후 준비와 제2의 인생 설계를 지원하기 위해 대야평생학습관에서 '대야에서 배우는 놓치면 손해 보는 인생수업'을 운영한다.

시흥시청 전경. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

시흥시 중장년(40~64세) 인구는 시 전체 60만 인구의 41.1%(2025년 12월 기준)를 차지하고 있어, 체계적인 노후 준비 지원과 실질적인 학습 기회 제공의 필요성이 커지고 있다. 이에 따라 시는 재무·건강·복지 등 삶 전반을 아우르는 맞춤형 교육 프로그램을 마련했다.

이번 교육은 국민연금공단 중앙노후준비지원센터와 협력해 운영되며, 중장년층이 꼭 알아야 할 핵심 제도를 중심으로 실생활에 바로 적용할 수 있는 실용적인 내용으로 구성됐다.

프로그램은 총 4회 과정으로, 시흥시민과 관내 사업장 재직자 40명을 대상으로 진행된다. 주요 내용은 ▲5060 인생 네비게이션, 생애설계 가이드(4월 22일) ▲건강보험 제대로 활용하는 법(4월 23일) ▲국민연금 노후 소득보장 필수지식(4월 29일) ▲노인장기요양보험 활용 정보(4월 30일) 등으로 구성돼 중장년층의 안정적인 노후 준비를 위한 필수 정보를 제공한다.

강좌는 4월 22일부터 30일까지 진행되며, 참여자 모집은 3월 25일부터 4월 21일까지 선착순으로 진행된다. 신청 및 자세한 사항은 시흥교육캠퍼스 '쏙(SSOC)' 누리집에서 확인할 수 있다.

김상동 평생교육원장은 "중장년층에게 노후 준비는 더는 선택이 아닌 필수"라며 "이번 교육을 통해 시민들이 꼭 필요한 제도와 정보를 이해하고, 보다 안정적인 미래를 설계하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

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한편, 시는 앞으로도 중장년층의 생애설계 지원을 위한 다양한 평생학습 프로그램을 지속 확대해 나갈 방침이다.

시흥=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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