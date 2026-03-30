창업기업수 10만5097개, 18.8% 늘어

2월 취업자수 2841만3000명

올해 1월 중소제조업과 중소서비스업 생산이 고르게 증가한 것으로 나타났다.

중소·대기업 제조업 생산지수 증가율. 중소벤처기업연구원 AD 원본보기 아이콘

중소벤처기업연구원이 발표한 'KOSI 중소기업 동향' 3월호를 보면 중소제조업 생산은 자동차, 전자제품 등에서 생산이 늘어나면서 전년 동월 대비 9.8% 증가했다. 중소서비스업 생산은 5.3% 늘었다.

1월 창업기업 수는 10만5097개로 전년 동월 대비 18.8% 증가했다. 서비스업(18.9%), 건설업(17.3%), 제조업(14.9%)순으로 증가한 것으로 나타났다.

기술기반업종 창업기업 수는 2만3899개로 전년 동월대비 33.1% 늘었다.

종사규모별 취업자 증감. 중소벤처기업연구원 원본보기 아이콘

2월 취업자는 2841만3000여명으로 전년 동월보다 23만4000명 증가했다. 300인 이상 사업체 취업자는 12만6000명, 300인 미만 사업체 취업자 수는 10만8000명 증가했다.

300인 미만 사업체의 경우 규모별로 다른 양상을 나타냈다. 5~299인 사업체 취업자 수는 15만2000명 증가했지만, 1~4인 사업체는 4만5000명 감소했다. 업종별로는 제조업(-2.2만명)은 감소세가 지속되고 감소폭은 축소됐다.

임금근로자 중 상용근로자는 6만9000명 늘고, 일용근로자는 2만9000명 증가했지만 임시근로자는 1만9000명 감소했다.

2월 중소제조업 자금사정 체감 SBHI는 75.5로 전월대비 6.4p 하락했다. 1월말 기준 중소기업의 대출연체율은 전월대비 0.10%p 상승한 0.82%로, 대기업(0.13%)과 비교하면 0.76%p 높다.

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중소벤처기업연구원은 "2026년에 들어서며 중소기업 경기는 생산 회복세와 더불어 창업 및 고용지표가 개선되는 것으로 보이나, 대출연체율 상승 등 자금사정은 여전히 불안정하다"며 "중동전쟁 발발로 대외 여건의 불확실성이 확대됨에 따라 생산, 수출 등 중소기업에 미칠 부정적 영향이 최소화될 수 있도록 정책적 노력이 필요하다"고 설명했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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