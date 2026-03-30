UNIST·현대차 등과 협약… 소버린 AI 집적기반 구축 본격화

울산시가 지역 산업 전반의 인공지능 전환을 위한 기반 구축에 본격 착수한다.

울산시는 30일 오후 시청 대회의실에서 '울산형 소버린(sovereign) 인공지능 집적기반 조성'을 위한 공동협력 업무협약을 체결하고 구체적인 사업 추진 방향을 논의한다.

이날 협약식에는 김두겸 울산시장을 비롯해 울산과학기술원, 한국전자통신연구원, 한국화학융합시험연구원과 현대자동차, HD현대중공업, SK에너지, 고려아연 등 주요 기업·기관 관계자들이 참석한다.

'소버린 AI'는 특정 기술이나 기업 의존도를 낮추고, 중요 산업 데이터의 외부 유출을 방지할 수 있는 자주적 인공지능 모델을 의미한다. 이번 협약을 통해 참여 기관들은 데이터 공유를 기반으로 제조산업 특화 AI 모델 공동 연구개발과 실증에 협력하게 된다.

또 현장 중심 전문 인력 양성과 디지털 일자리 창출, AI 산업 생태계 활성화를 위한 제도적 지원과 정보 교류에도 힘을 모은다.

울산시는 이를 계기로 산업현장의 대규모 제조 데이터를 체계적으로 수집하고, 산업별 특화 AI 모델 개발과 현장 실증, 전문 인력 양성, 지능형 도시 미래센터 구축 등을 아우르는 종합적인 집적기반 조성에 나설 계획이다.

아울러 관련 국비사업 반영을 추진하는 등 사업 구체화를 위해 과학기술정보통신부와의 협의도 이어갈 방침이다.

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김두겸 울산시장은 "이번 협약은 울산형 소버린 AI 집적기반 조성을 본격화하는 출발점"이라며 "AI 기술을 지역 주력 산업에 접목해 실질적인 성과를 창출하고 산업 생태계를 구축해 나가겠다"고 말했다.

울산시는 향후 집적기반 조성 기획 보고서를 마련한 뒤, 올해 하반기 구축형 연구개발(R&D) 사업 추진 심사를 신청할 계획이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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