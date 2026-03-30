경북 상주시는 지난 27일 공성농협 미곡종합처리장에서 상주쌀 '미소진품'의 프랑스·호주 선적식을 진행하며 총 7.5t 규모를 수출한다.

'미소진품'은 상주시가 집중적으로 육성하고 있는 프리미엄 쌀 브랜드이다.

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상주의 비옥한 토양과 풍부한 일조량 속에서 재배된 '미소진품'은 윤기와 찰기가 뛰어난 밥맛으로 소비자들의 높은 평가를 받고 있으며, 전국 밥맛 평가 4년 연속 1위, 농촌진흥청 선정 최고품질 벼로 인정받는 등 대한민국을 대표하는 명품 쌀로 자리매김하고 있다.

상주시 명품 쌀 '미소진품'의 프랑스·호주 선적식 기념촬영/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

상주시 관계자는 "'미소진품' 쌀 한 톨, 한 톨의 여정은 태평양을 건너 유럽과 호주의 식탁으로 이어질 것이며, 그 밥상 위에는 상주의 이름과 농업의 가치가 함께 올라갈 것"이라며, "앞으로도 상주시 농산물의 글로벌 시장 진출을 적극적으로 지원하고, 농업인의 소득 증가와 농업 경쟁력 강화를 위해 최선을 다하겠다."고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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